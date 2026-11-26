La cantante Tini Stoessel habló por primera vez sobre su infancia antes de convertirse en Violetta y cómo trabaja en la actualidad con su psicóloga. A días de su casamiento con Rodrigo De Paul, contó qué fue modificando para relacionarse con el mundo.
“Yo me acuerdo de esa Martina. Yo me acuerdo de cómo era”, contó en Vogue al ver una foto de ella. Reveló que cambió su personalidad al ingresar a Violetta y ejemplificó: “Había cosas mías que eran autorreflejos de que me digan ‘hola’ por la calle y yo decir ‘perdón’”.
También reconoció que hubo conductas que mejoraron gracias al trabajo con su psicóloga y reveló que todavía le cuesta poner límites. Detalló que trabajó el hecho de querer pertenecer a ciertos lugares y contó que le cuesta “decir que no”.
Y, desde su lugar de adulta, quiere volver a sentirse tan plena como cuando se sentía cuando tenía inocencia: “Esa libertad que dentro de mi cuarto siempre la tuve y la quiero empezar a tener en todos los aspectos de mi vida”.
Tini Stoessel y Rodrigo De Paul, tapa de Vogue: revelaron cuándo van a querer ser padres
La cantante Tini Stoessel posó para la revista Vogue junto a su futuro marido Rodrigo De Paul y dieron detalles sobre su separación, pero también de la buena relación que llevan a pocos días del casamiento, el cual se llevará adelante en Argentina.
“Yo sueño mucho con ser madre. No sé cuándo va a pasar, pero también eso es muy de la vida”, contó Tini y Del Paul agregó que, durante su visita a la casa nueva ella decía: "Esa puede ser la habitación de Francesca, porque acá puede tener los maquillajes. Y ahí puede ir Bauti con la pelota de fútbol”.