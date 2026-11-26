Por primera vez, Tini Stoessel dio detalles únicos de su infancia y contó qué es lo que trabaja con el psicólogo La artista abrió su corazón para revelar cómo fueron sus años de adolescencia, cómo le ayudó su papel en Violetta y reveló qué aspectos de su vida todavía le "cuesta" mejorar. Agregar C5N en









Tini contó cómo fue su infancia. VOGUE

La cantante Tini Stoessel habló por primera vez sobre su infancia antes de convertirse en Violetta y cómo trabaja en la actualidad con su psicóloga. A días de su casamiento con Rodrigo De Paul, contó qué fue modificando para relacionarse con el mundo.

“Yo me acuerdo de esa Martina. Yo me acuerdo de cómo era”, contó en Vogue al ver una foto de ella. Reveló que cambió su personalidad al ingresar a Violetta y ejemplificó: “Había cosas mías que eran autorreflejos de que me digan ‘hola’ por la calle y yo decir ‘perdón’”.

También reconoció que hubo conductas que mejoraron gracias al trabajo con su psicóloga y reveló que todavía le cuesta poner límites. Detalló que trabajó el hecho de querer pertenecer a ciertos lugares y contó que le cuesta “decir que no”.

Tini habla de su infancia en VOGUE Latinoamérica:



“Yo me acuerdo de esa Martina. Había cosas mías que eran autorreflejos de que me digan ‘hola’ por la calle y yo decir ‘perdón’” pic.twitter.com/rr9QahDNJW — Fefe (@fedeebongiorno) November 26, 2026 Y, desde su lugar de adulta, quiere volver a sentirse tan plena como cuando se sentía cuando tenía inocencia: “Esa libertad que dentro de mi cuarto siempre la tuve y la quiero empezar a tener en todos los aspectos de mi vida”.

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul, tapa de Vogue: revelaron cuándo van a querer ser padres La cantante Tini Stoessel posó para la revista Vogue junto a su futuro marido Rodrigo De Paul y dieron detalles sobre su separación, pero también de la buena relación que llevan a pocos días del casamiento, el cual se llevará adelante en Argentina.