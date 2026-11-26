Conmoción: hallaron el cuerpo del joven que había desaparecido en Tigre Nicolás Daniel Pereira había salido a nadar el martes, pero horas después su familia perdió el rastro. Prefectura Naval había desplegado un enorme operativo de emergencia para hallarlo a contrarreloj. Por Agregar C5N en









El joven había desaparecido el martes.

Encontraron el cuerpo de Nicolás Daniel Pereira, el joven de 19 años que había desaparecido el martes después de haberse arrojado a nadar en el canal Villanueva de Tigre, en la zona de Dique Luján.

El episodio se conoció el martes cerca de las 17, en las inmediaciones de la avenida América. Allí Pereira había acudido junto a un grupo de amigos. Según las primeras informaciones, el joven decidió meterse a nadar en un sector que no se encontraba habilitado para bañarse.

Al advertir que se había sumergido y no regresaba a la superficie, sus acompañantes dieron aviso inmediato a las autoridades, lo que activó un operativo de emergencia en el lugar. En medio de la conmoción por lo ocurrido, otra joven que formaba parte del grupo sufrió una descompensación y debió recibir asistencia médica.

Cómo fue el operativo de búsqueda Durante toda la madrugada, familiares y allegados permanecieron en la zona a la espera de novedades. Con las primeras luces de este miércoles, la Prefectura Naval Argentina reactivó e intensificó las tareas en el canal mediante un despliegue organizado en tres frentes simultáneos, realizando recorridas en el agua, caminatas a pie y también apoyándose con buzos especializados en búsqueda para rastrillar el fondo del canal.