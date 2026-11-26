La cantante dio detalles sobre el vínculo que tiene con el futbolista, mostraron los anillos y habló sobre sus deseos de ser madre. Se casarán el 19 de diciembre en Pilar.

La cantante Tini Stoessel posó para la revista Vogue junto a su futuro marido Rodrigo De Paul y dieron detalles sobre su separación , pero también de la buena relación que llevan a pocos días del casamiento, el cual se llevará adelante en Argentina.

Por primera vez, Tini Stoessel dio detalles únicos de su infancia y contó qué es lo que trabaja con el psicólogo

En cuanto a la primer a ruptura, la artista contó: “Nos reencontramos con cosas nuevas que nos habían pasado y que nos habían atravesado, pero había algo que también se sintió como que el tiempo tampoco hubiese pasado. Fue como muy rápido el reencuentro y la conexión”,

Ya para el casamiento, detalló que no era una idea que salió de golpe, sino que es algo que deseaban: “Cada día veíamos que ese sueño se podía hacer realidad. Escribí como 180 páginas de lo que quiero que sea el casamiento”.

Y dio detalles: “No quiero solamente que sea el vestido blanco porque sí. Ese vestido blanco tiene que tener una historia y su traje también". También contó que leerá un texto ese día que finalizará con “entrar a este mundo nuestro”.

“Rodrigo es una persona que me ha empujado [...] me ha salvado la vida en muchos momentos. Mi vida por ahí era un poco como un dibujo blanco y negro, pero yo sin darme cuenta que podía ser a color” , contó.

“Yo sueño mucho con ser madre. No sé cuándo va a pasar, pero también eso es muy de la vida”, contó Tini y Del Paul agregó que, durante su visita a la casa nueva ella decía: "Esa puede ser la habitación de Francesca, porque acá puede tener los maquillajes. Y ahí puede ir Bauti con la pelota de fútbol”.

Por primera vez, Tini Stoessel dio detalles de su infancia y contó qué es lo que trabaja con el psicólogo

La cantante Tini Stoessel habló por primera vez sobre su infancia antes de convertirse en Violetta y cómo trabaja en la actualidad con su psicóloga. A días de su casamiento con Rodrigo De Paul, contó qué fue modificando para relacionarse con el mundo.

“Yo me acuerdo de esa Martina. Yo me acuerdo de cómo era”, contó en Vogue al ver una foto de ella. Reveló que cambió su personalidad al ingresar a Violetta y ejemplificó: “Había cosas mías que eran autorreflejos de que me digan ‘hola’ por la calle y yo decir ‘perdón’”.

También reconoció que hubo conductas que mejoraron gracias al trabajo con su psicóloga y reveló que todavía le cuesta poner límites. Detalló que trabajó el hecho de querer pertenecer a ciertos lugares y contó que le cuesta “decir que no”.