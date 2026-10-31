Una chancha se metió en la autopista Buenos Aires-La Plata y provocó el choque en cadena de cuatro autos El animal murió en el acto tras el impacto con un Ford Ka, en el kilómetro 48 y sentido a La Plata. Los cuatro conductores fueron asistidos por una ambulancia y ninguno resultó herido. Por Agregar C5N en









El animal murió en el acto producto de la embestida de uno de los autos.

Una chancha que ingresó a la traza de la autopista Buenos Aires-La Plata provocó este sábado un choque en cadena de cuatro vehículos, a la altura del kilómetro 48 y en sentido a la capital bonaerense. El animal murió en el acto y los cuatro conductores no sufrieron heridas, según informaron fuentes de AUBASA a Infobae.

La secuencia comenzó cuando un Ford Ka impactó contra la chancha. Luego chocaron un Chevrolet Corsa, un Renault Mégane y un Fiat Cronos. La cerda, de pelaje marrón oscuro, cuerpo robusto y cola larga, murió por la fuerza de la embestida. Una ambulancia brindó atención sanitaria a los cuatro conductores.

El carril lento quedó obstruido y el rápido operó con reducción de circulación. Al menos dos carriles permanecieron inhabilitados y el tránsito avanzó con demoras, mientras se esperaba la llegada de grúas para retirar al animal y los automóviles.

La Justicia investiga el caso y la ANSV advierte por los choques nocturnos con animales Las autoridades policiales se comunicaron con la Justicia. La secretaria de Fiscalía Patria Tassano, de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) N°14, se declaró incompetente porque no existe delito culposo. Se hizo cargo la UFI N°3, a cargo de Gonzalo Petit Bosnic, que instruyó actuaciones por averiguación de ilícito en la comisaría de Ensenada Segunda.

Una investigación reciente del Observatorio Vial de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) indica que la mayoría de los siniestros por atropello de animales en rutas nacionales y autopistas ocurre de noche. En ese horario, los animales perciben menos movimiento y sonido, lo que les dificulta prever el riesgo.

La ANSV recomienda reducir la velocidad y evitar maniobras bruscas ante animales sueltos La ANSV y la Administración de Parques Nacionales aconsejan respetar la señalización preventiva, reducir la velocidad y vigilar los márgenes de la calzada, porque la fauna puede ingresar desde ambos lados. También recomiendan evitar volantazos, usar siempre el cinturón de seguridad y el casco, y avisar si se detecta un animal suelto. En autopistas, el aviso se hace al número de emergencia de la concesionaria o en los peajes cercanos. En rutas nacionales o provinciales, se debe llamar al 911.