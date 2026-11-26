Luego de la difusión del último tráiler oficial, Marvel difundió un nuevo video en redes sociales en el que Magneto, antagonista de los X-Men, advierte sobre la presencia del súpervillano que protagoniza Robert Downey Jr.

Cuando todo parecía indicar que ya no quedaba mucho más por mostrar, Marvel Studios volvió a sacudir a sus fanáticos con un nuevo adelanto de Avengers: Doomsday , centrado en un duelo que promete ser de los más fuertes de la película: Magneto contra Doctor Doom .

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El video dura apenas unos segundos, pero alcanza y sobra. Allí, el personaje que interpreta Ian McKellen describe sin vueltas a quien tiene enfrente: "Él es dolor, él es extinción" . Viniendo de uno de los mutantes más poderosos de la historia, la advertencia no es un detalle menor.

Después pasa a la acción. Magneto levanta las manos y usa su dominio sobre el metal para intentar arrancarle la máscara al villano. Por un instante parece lograrlo. Pero no.

Envuelto en una energía verde, Victor von Doom frena el ataque con su magia y la pieza vuelve a su lugar antes de que su cara quede al descubierto. "Yo soy Doom", sentencia el personaje de Robert Downey Jr. , quien durante más de una década fue Iron Man y ahora regresa al universo de Marvel desde la vereda de enfrente.

El avance salió a la luz el miércoles por la noche, muy poco después del tráiler final presentado el lunes. Aquel material rompió récords para Disney: acumuló 563 millones de reproducciones en solo 24 horas .

No es para menos. Dirigida por los hermanos Anthony y Joe Russo, responsables de Avengers: Infinity War y Avengers: Endgame, la nueva entrega reunirá a los Vengadores, los X-Men y Los 4 Fantásticos frente a una misma amenaza.

A la presencia de McKellen se suman otros regresos esperados, como el de Patrick Stewart en la piel de Charles Xavier y el de Chris Evans como Steve Rogers.

La espera, además, será un poco más corta de este lado del mapa. La película llegará a los cines argentinos el miércoles 16 de diciembre, dos días antes que en Estados Unidos.

Mientras tanto, Marvel dosifica las imágenes y mantiene el misterio sobre lo que hay detrás de la máscara. Ni siquiera Magneto pudo con ella.