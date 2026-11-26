Pepe Ochoa reveló en LAM cómo fue que la modelo se dio cuenta de que su exmarido estaba con otra persona, en medio de sus pedidos por regresar.

La relación entre Facundo Arana y María Susini terminó en enero del 2026 , pero el actor intentó volver a conquistarla en los meses siguientes a la ruptura. Sin embargo, la modelo descubrió que, mientras tanto, hablaba con otra mujer . Eso hizo que el quiebre fuera definitivo.

Al momento de la separación entre Arana y Susini, ambos contaron que los motivos tenían que ver con el desgaste. Pero Pepe Ochoa reveló en LAM que en el momento en el que intentaron volver, tras las insistencias del actor, algo pasaba.

“Facundo le decía a María: ‘Quiero volver, quiero volver, quiero volver’, y a la vez estaba saliendo con otra persona ”, contó Ochoa y agregó que Arana tiene un vínculo serio con esa nueva mujer: “A mí me confirman que ellos están en una relación, no sé si están de novios o están recién saliendo”.

¿Cómo lo descubrió? "La pareja de Facundo, Marian Saud, empezó a subir fotos con el perro de Facundo, fotos con el casco de Facundo y no le gustó nada a María. A ella le pareció apresurado. Ella no entendía por qué ocultaba que estaba en una relación", contó.

“Le escribí a María, le escribí a Facundo. Básicamente, hubo silencio de radio”, contó. Sin embargo, el regreso está descartado. Además, toda la familia está enojada con Arana, según reveló Ochoa.

La ruptura entre Facundo Arana y María Susini se dio meses atrás y, en las últimas horas, se dio a conocer el verdadero motivo por el que explotó todo: sucede que el actor se opuso a la relación de su hija de 18 años con su instructor de equitación de 40 años.

Revelaron el escandaloso motivo de la pelea entre Facundo Arana y María Susini: "No lo dejaron..."

La ruptura entre Facundo Arana y María Susini se dio meses atrás y, en las últimas horas, se dio a conocer el verdadero motivo por el que explotó todo: sucede que el actor se opuso a la relación de su hija de 18 años con su instructor de equitación de 40 años.

El panelista de LAM, Pepe Ochoa, contó: “La chica sale con su profesor y están muy enojados. Me cuentan que María estaba a favor del noviazgo, mientras que Facundo decía: 'Vos tenés 18 y tu profesor 40'. En el medio hay una hija, y María estaba un poco acompañando a su hija".

“A Facundo no lo dejaron entrar a la clínica porque rechazaba al novio de ella. Lo que pasó en el hospital es que no lo dejaron entrar porque estaba en contra de esa relación y el novio estaba ahí", agregó.

Y cerró: “A eso se suma lo que venía pasando con la hija, que tuvo un accidente. Desde entonces hasta hoy, todo esto se viene arrastrando. Está aislado de su familia”.