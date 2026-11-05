Por la visita de León XIV, la autopista Illia será gratis y los autos podrán usar sin costo el Paseo del Bajo

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dispuso que la autopista Illia será gratuita para motos, autos y camionetas desde este martes a las 22 y hasta el miércoles 11 de noviembre a las 14, mientras que el Paseo del Bajo quedará habilitado para la circulación de autos, camionetas y utilitarios sin pago de peaje. La medida busca aliviar el tránsito afectado por los cortes y restricciones dispuestos por la visita del papa León XIV.
La decisión fue comunicada por Autopistas Urbanas (AUSA) y forma parte del operativo especial de movilidad implementado por el Gobierno porteño ante la actividad prevista en la Ciudad.
Cómo funcionarán las alternativas de circulación en la Ciudad de Buenos Aires
- Autopista Illia libre de peaje: será gratuita para vehículos livianos (motos, automóviles y camionetas) durante toda la ventana del operativo de seguridad.
- Habilitación del Paseo del Bajo: se autorizará de forma excepcional el ingreso de autos, camionetas y utilitarios sin cobro de peaje. En esta vía regirá un límite estricto de velocidad máxima de 60 km/h, mientras que la circulación de motocicletas continuará prohibida por razones de seguridad vial.
- Tránsito pesado sin cambios: tanto en la AU Illia como en el Paseo del Bajo, los camiones deberán abonar la tarifa habitual según la franja horaria y la cantidad de ejes.
Cronograma de cortes de tránsito y restricciones vehiculares en la Ciudad de Buenos Aires
El esquema de desvíos se implementará de manera escalonada durante las próximas jornadas: