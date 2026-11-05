Por la visita de León XIV, la autopista Illia será gratis y los autos podrán usar sin costo el Paseo del Bajo

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dispuso que la autopista Illia será gratuita para motos, autos y camionetas desde este martes a las 22 y hasta el miércoles 11 de noviembre a las 14, mientras que el Paseo del Bajo quedará habilitado para la circulación de autos, camionetas y utilitarios sin pago de peaje. La medida busca aliviar el tránsito afectado por los cortes y restricciones dispuestos por la visita del papa León XIV.