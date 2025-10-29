Confirmado: qué costo tienen las multas de tránsito de CABA y Buenos Aires en noviembre 2025

El exceso de velocidad puede superar los $3.000.000, mientras que cruzar un semáforo en rojo puede alcanzar hasta un millón de pesos.

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires actualizaron recientemente los montos de sus multas de tránsito. En CABA, los valores aumentaron un 9% en septiembre y se mantienen durante octubre. Las infracciones comienzan en un mínimo de $39.925, como el caso de no portar licencia, y pueden superar los $3.000.000 por infracciones graves, como el exceso de velocidad, reflejando un esfuerzo por ajustar los costos a la realidad económica y fortalecer la seguridad vial.

En la Provincia de Buenos Aires, el cálculo de las multas se basa en la Unidad Fija (UF), cuyo valor se ajusta según la inflación y se establece tomando como referencia el precio de medio litro de nafta Premium publicado por el Automóvil Club Argentino (ACA). Este sistema asegura que los montos de las infracciones mantengan su efecto disuasorio y no pierdan valor con el tiempo.

El incremento de los montos impacta directamente en los conductores, ya que las multas representan un riesgo económico real. Al relacionar los costos de las infracciones con los precios de los combustibles y aplicar aumentos porcentuales, las autoridades buscan que los conductores perciban la penalización como significativa, fomentando el cumplimiento de las normas de tránsito y reforzando la prevención vial.

Cuánto cuestan las multas de tránsito en noviembre 2025

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los costos de las multas de tránsito se calculan según la Unidad Fija de la Ciudad, que se actualiza de manera periódica. Para noviembre de 2025, los valores se mantienen altos: infracciones como mal estacionamiento o no contar con la VTV vigente superan los $79.000, mientras que manejar usando el teléfono celular puede costar más de $159.000. Las faltas graves, como exceso de velocidad por encima de 140 km/h o cruzar barreras bajas, superan ampliamente el millón de pesos, reflejando un fuerte esfuerzo por reforzar la seguridad vial.

En la Provincia de Buenos Aires, el cálculo de las multas se basa en la Unidad Fija (UF), cuyo valor se determina a partir del precio de medio litro de nafta Premium en una estación de referencia del Automóvil Club Argentino. La última actualización la situaba en aproximadamente $1.606 por UF. Esto implica que infracciones como exceso de velocidad oscilan entre $240.900 y $1.606.000, dependiendo de la magnitud de la falta, y conducir con alcohol en sangre también se ubica en el rango más alto, garantizando un efecto disuasorio sobre los conductores.

El aumento constante en los valores de las multas, tanto en CABA como en la Provincia, responde a la necesidad de mantener su poder de prevención frente a la inflación. Los mecanismos de ajuste incluyen incrementos porcentuales y la indexación al precio de los combustibles, asegurando que las infracciones graves con impacto directo en la seguridad vial, como conducir bajo efectos del alcohol, exceder la velocidad de manera peligrosa o circular en contramano, resulten en sanciones económicas severas que desincentiven conductas de alto riesgo.

En CABA

Los valores actualizados de las infracciones en CABA son los siguientes:

Superar la velocidad máxima hasta 20 km/h en calles o 40 km/h en vías rápidas: $55.895,70

Exceso grave de velocidad (más de 140 km/h): $3.194.040

Mal estacionamiento: $79.851

No contar con la VTV vigente: $79.851

Estacionar en carriles exclusivos o del Metrobús: $119.776,50

Obstruir rampas para personas con discapacidad: $239.553

Pasar un semáforo en rojo: de $239.553 a $1.097.430

Tapar la patente: $798.510

Pasar una barrera baja: de $319.404 a $1.597.020

Conducir usando el celular: $159.702

No cumplir con el grabado de autopartes: $119.776,50

Intentar colarse en peajes de AUSA: $119.776,50

No usar cinturón de seguridad: $79.851

Conducir con auriculares: $79.851

No portar licencia de conducir: $39.925,50

Vidrios polarizados: $39.925,50

En Buenos Aires

En la Provincia de Buenos Aires, los montos actualizados de las multas según la Unidad Fija (UF) son los siguientes:

Exceso de velocidad (150 a 1000 UF): entre $240.900 y $1.606.000.

Conducir con exceso de alcohol en sangre o tras consumir estupefacientes (200 a 1000 UF): entre $481.800 y $1.606.000.

Conducir sin seguro (50 a 100 UF): de $71.750 a $143.500.

Circular sin VTV (300 a 1000 UF): entre $481.800 y $1.606.000.

Circular en contramano o por banquina (200 a 1000 UF): de $481.800 a $1.606.000.

Usar el celular mientras se conduce (100 a 200 UF): entre $143.500 y $287.000.

Pasar un semáforo en rojo (100 a 500 UF): entre $143.500 y $717.500.

Mal estacionamiento (50 a 100 UF): de $80.300 a $160.600.

No usar cinturón de seguridad o casco (100 a 500 UF): entre $143.500 y $717.500.

Conducir sin patente (50 a 100 UF): de $71.750 a $143.500.

Negarse a mostrar la documentación exigida (100 a 500 UF): entre $143.500 y $717.500.

Cabe destacar que la UF en la Provincia de Buenos Aires se ajusta cada dos meses, lo que provoca incrementos bimestrales en las multas al ritmo del precio de la nafta. En cambio, en la Ciudad de Buenos Aires, los ajustes se aplican de manera semestral.