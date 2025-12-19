Superó a la inflación: el precio de la canasta navideña aumentó un 44% interanual

Un informe privado reveló las fuertes subas en los productos típicos para las celebraciones de fin de año. Los cortes de carne y las bebidas no alcohólicas lideran los incrementos en los diferentes tipos de menú.

Carne y bebidas son los productos de la canasta navideña que más aumentaron en 2025.

La consultora Focus Market presentó un relevamiento los precios de los productos que integran la mesa navideña para una familia de cuatro personas. El estudio, que analiza datos desde 2015, detectó un salto del 44% respecto al año anterior .

La investigación se realizó en base a tres categorías de consumo: económico, intermedio y premium , para evaluar el impacto de la inflación en los distintos estratos sociales frente a las fiestas de diciembre. Existe, en promedio, una suba que supera por 13 puntos a la inflación interanual de noviembre, que fue del 31,5%.

“Los aumentos más significativos dentro de la mesa navideña se observaron en los cortes de carne vacuna, las bebidas gaseosas de primera marca y el pan dulce con frutos secos , tres categorías que combinan presiones de costos, estacionalidad y cambios en la estructura de mercado”, indicó Damián Di Pace , director de la consultora Focus Market.

Para los hogares que opten por el "Cena Económica" , el valor total se ubicó en $98.266 , con una suba interanual del 13% . Este combo incluye lechón, ensalada de papa y huevo, pan dulce, budín y sidra.

El "Menú Intermedio" demanda este año una inversión de $196.599 , lo que equivale a un incremento del 39% frente al 2024 . Esta opción, compuesta por asado del centro y helado artesanal, sintió el peso del tipo de cambio en los insumos.

La opción "Premium" alcanzó un costo de $314.768 en este 2025, y cuenta con productos que aumentaron por encima del resto: el peceto entero registró una suba del 62%, mientras que las gaseosas de primera línea escalaron un 58%. Por eso, la suba general de esta canasta alcanza el 44%.

En contraste con las subas de la comida, el sector de las bebidas alcohólicas, principalmente los vinos, mostró variaciones mínimas o incluso caídas en términos reales. La baja en los precios internacionales y la disminución de las exportaciones generaron un exceso de stock en el mercado local. Sobre este punto, el informe señaló que la debilidad del consumo interno funciona como un freno adicional.

La inflación de la canasta navideña supera el 10.000% en 10 años

La brecha histórica resulta impactante al observar los datos de la última década, según Focus Market. El menú más accesible pasó de costar $763 en 2015 a los actuales $98.266, lo que arroja un aumento acumulado del 12.779% en diez años.

En las categorías Intermedia y Premium, el salto acumulado en el mismo período superó el 15.900%, cifra que refleja que la aceleración de los precios en los productos más onerosos es mayor al resto de la canasta navideña.