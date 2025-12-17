17 de diciembre de 2025 Inicio
Inflación: en noviembre los precios mayoristas subieron un 1,6% y acumulan en el año más de 23%

Alcanzaron una suba del 24,3 interanual. La suba fue consecuencia del incremento de 1,8% en los productos nacionales.

El nivel general del índice de precios internos al por mayor (IPIM) registró en noviembre un aumento mensual del 1,6%, de acuerdo con el informe difundido este miércoles por el Indec. La suba fue consecuencia del incremento de 1,8% en los productos nacionales, parcialmente compensado por una baja de 0,6% en los productos importados.

Dentro de los productos de origen nacional, las divisiones con mayor incidencia positiva en el IPIM fueron los productos agropecuarios (0,51%), los productos refinados del petróleo (0,41%), alimentos y bebidas (0,30%) y vehículos automotores, carrocerías y repuestos (0,21%). En sentido contrario, la mayor incidencia negativa correspondió a petróleo crudo y gas, que registró una caída de 0,55%.

En paralelo, el índice de precios internos básicos al por mayor (IPIB) mostró en noviembre un incremento de 1,3%. En este caso, el avance también se explicó por la suba de 1,4% en los productos nacionales y la disminución de 0,5% en los productos importados.

Por su parte, el índice de precios básicos del productor (IPP) aumentó 1,4% en el mismo período. El resultado respondió a una baja de 0,4% en los productos primarios y a un alza de 2,1% en los productos manufacturados y la energía eléctrica.

Los datos confirman que, durante noviembre, la presión sobre los precios mayoristas volvió a concentrarse en los componentes de producción local, mientras que los bienes importados continuaron mostrando una dinámica descendente.

El costo de la construcción subió 2,5% en noviembre, con fuerte impacto de la mano de obra

El nivel general del Índice del costo de la construcción (ICC) en el Gran Buenos Aires registró en noviembre una suba de 2,5% respecto de octubre, según el informe difundido por el Indec. El avance estuvo impulsado principalmente por el aumento en el capítulo mano de obra, que mostró un alza de 3,6% en el mes.

De acuerdo con el organismo estadístico, el incremento del ICC fue consecuencia de las subas de 1,4% en materiales, 3,6% en mano de obra y 1,8% en gastos generales.

Aumento mensual por ítem de obra:

