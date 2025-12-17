Inflación: en noviembre los precios mayoristas subieron un 1,6% y acumulan en el año más de 23% Alcanzaron una suba del 24,3 interanual. La suba fue consecuencia del incremento de 1,8% en los productos nacionales. Por + Seguir en







El nivel general del índice de precios internos al por mayor (IPIM) registró en noviembre un aumento mensual del 1,6%, de acuerdo con el informe difundido este miércoles por el Indec. La suba fue consecuencia del incremento de 1,8% en los productos nacionales, parcialmente compensado por una baja de 0,6% en los productos importados.

Dentro de los productos de origen nacional, las divisiones con mayor incidencia positiva en el IPIM fueron los productos agropecuarios (0,51%), los productos refinados del petróleo (0,41%), alimentos y bebidas (0,30%) y vehículos automotores, carrocerías y repuestos (0,21%). En sentido contrario, la mayor incidencia negativa correspondió a petróleo crudo y gas, que registró una caída de 0,55%.

image En paralelo, el índice de precios internos básicos al por mayor (IPIB) mostró en noviembre un incremento de 1,3%. En este caso, el avance también se explicó por la suba de 1,4% en los productos nacionales y la disminución de 0,5% en los productos importados.

Por su parte, el índice de precios básicos del productor (IPP) aumentó 1,4% en el mismo período. El resultado respondió a una baja de 0,4% en los productos primarios y a un alza de 2,1% en los productos manufacturados y la energía eléctrica.

Los datos confirman que, durante noviembre, la presión sobre los precios mayoristas volvió a concentrarse en los componentes de producción local, mientras que los bienes importados continuaron mostrando una dinámica descendente.