Intento de femicidio en Italia: una argentina fue apuñalada por su novio y se arrojó por la escalera para huir

Sucedió en un hotel de los Alpes italianos, a donde la pareja había viajado para trabajar durante toda la temporada invernal. La hermana de la víctima dio detalles sobre su estado de salud.

Paola Espíndola junto con su novio

Paola Espíndola junto con su novio, Alejo Grisetti, en los Alpes Italianos.

Paola Espíndola, una joven argentina de 23 años, fue atacada a puñaladas por Alejo Grisetti, de 25 años, en un complejo hotelero ubicado en Campo Carlo Magno, en Italia. Para escapar, la víctima se arrojó por una escalera y su estado de salud es reservado.

La pareja había llegado al continente europeo con el plan de trabajar por la temporada de invierno en los Alpes. Sin embargo, el hombre empezó con actitudes violentas, que derivaron en el episodio en el que apuñaló más de 20 veces a la joven, quien se tiró de las escaleras para escapar.

Después del brutal ataque, Grisetti se realizó autolesiones que no fueron determinantes como para derivar en una internación. Esto lo mencionó el periodista Roberto Barbano en A24, y lo confirmó en un contacto telefónico con la hermana de Paola, Maira Espíndola.

Paola Espíndola

"Cuando llegaron acá, a Italia, él empezó a ser agresivo con ella. Ella no se animó a contarlo por miedo, por mucho miedo", aseguró Maira y ratificó que, efectivamente, existían episodios de violencia de género. "Ella llegó el 1 de diciembre al hotel, vio la oportunidad de contarle a la gente que trabajaba en el lugar y se anima a decir que sufría episodios de violencia", contó la hermana de Paola.

Esto generó la ira de Grisetti, quien simuló una despedida de su pareja, ya que argumentó que desde el hotel lo trasladarían a otro complejo, pero, en realidad, concretó el ataque ante la confusión de Paola. El joven permanece detenido bajo la imputación de tentativa de homicidio.

Cuál es el estado de salud de Paola Espíndola luego del ataque de Alejo Grisetti

A raíz de los golpes por la fuerte caída por las escaleras, Paola tuvo que ser operada en su mano derecha. “Tiene los dos pulmones pinchados, un riñón pinchado que le funciona y una escápula quebrada”, indicó su hermana, y agregó que los médicos aseguraron que fue "un milagro" que la joven haya sobrevivido.

“Gracias a dios está bien. Cada día evoluciona un poquito más: se pudo parar y caminar sola”, confirmó Maira sobre el avance del estado de salud de su hermana, quien aún se encuentra internada y evoluciona lenta pero favorablemente.

