Alerta meteorológica amarilla por tormentas en Buenos Aires: cuáles son las localidades afectadas El Servicio Meteorológico Nacional emitió una serie de avisos por fuertes ráfagas de viento, actividad eléctrica y caída de granizo para siete provincias de Argentina. ¿Cómo estará el clima de cara al fin de semana?







El centro y sur de la provincia de Buenos Aires se encuentra bajo alerta meteorológica. Freepik

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta meteorológica amarilla por tormentas para siete provincias de Argentina. El organismo informó que, durante la jornada del viernes 19 de diciembre, se espera una serie de fenómenos acompañados por fuertes ráfagas de viento, actividad eléctrica y caída de granizo.

El SMN comunicó que las provincias bajo alerta son: Buenos Aires, La Pampa, Córdoba, San Luis, Mendoza, Neuquén y Jujuy.

clima lluvia tormenta paraguas En estas áreas se registrarán tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundante precipitación en cortos períodos, caída de granizo y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 30 mm, que podrían ser superados en forma puntual.

En paralelo, para el sur de la provincia de Buenos Aires, en Bahía Blanca, Patagones, Villarino, Puan, Coronel Pringles, Coronel Suárez, Saavedra y Tornquist rige una alerta por temperaturas extremas. Donde se espera que las máximas superen los 31 grados, a pesar de las lluvias, esta tendencia de temperaturas se mantendrá durante el fin de semana.

A qué hora llueve en Buenos Aires Durante la jornada del viernes se presentarán lluvias y tormentas en el sur de la provincia, en el caso de Bahía Blanca, las precipitaciones comenzarán durante la tarde y se mantendrán durante el resto del día.