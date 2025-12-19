19 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Alerta meteorológica amarilla por tormentas en Buenos Aires: cuáles son las localidades afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una serie de avisos por fuertes ráfagas de viento, actividad eléctrica y caída de granizo para siete provincias de Argentina. ¿Cómo estará el clima de cara al fin de semana?

Por
El centro y sur de la provincia de Buenos Aires se encuentra bajo alerta meteorológica.

El centro y sur de la provincia de Buenos Aires se encuentra bajo alerta meteorológica.

Freepik

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta meteorológica amarilla por tormentas para siete provincias de Argentina. El organismo informó que, durante la jornada del viernes 19 de diciembre, se espera una serie de fenómenos acompañados por fuertes ráfagas de viento, actividad eléctrica y caída de granizo.

El avance de un frente frío generará lluvias y tormentas. 
Te puede interesar:

Inminente arribo de un nuevo frente frío que traerá lluvias y tormentas en Buenos Aires

El SMN comunicó que las provincias bajo alerta son: Buenos Aires, La Pampa, Córdoba, San Luis, Mendoza, Neuquén y Jujuy.

clima lluvia tormenta paraguas

En estas áreas se registrarán tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundante precipitación en cortos períodos, caída de granizo y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 30 mm, que podrían ser superados en forma puntual.

En paralelo, para el sur de la provincia de Buenos Aires, en Bahía Blanca, Patagones, Villarino, Puan, Coronel Pringles, Coronel Suárez, Saavedra y Tornquist rige una alerta por temperaturas extremas. Donde se espera que las máximas superen los 31 grados, a pesar de las lluvias, esta tendencia de temperaturas se mantendrá durante el fin de semana.

A qué hora llueve en Buenos Aires

Durante la jornada del viernes se presentarán lluvias y tormentas en el sur de la provincia, en el caso de Bahía Blanca, las precipitaciones comenzarán durante la tarde y se mantendrán durante el resto del día.

Algo similar ocurrirá en Coronel Suárez, donde rige una alerta por calor extremo y tormentas, las lluvias comenzarán durante la tarde y también se mantendrán durante el resto de la jornada.

En el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) durante el día no se registran ni lluvias ni tormentas, al contrario, el cielo se mantendrá despejado con algunos vientos fuertes. En cambio, el mal tiempo arriba de cara al sábado 20 y domingo 21, donde las condiciones meteorológicas desmejoran.

CABA pronóstico 18-12-25
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

 Continúan las jornadas calurosas y se esperan lluvias para el fin de semana. 

Alerta meteorológica por temperaturas extremas y viento en Buenos Aires: cuáles son las localidades afectadas

 Continúan las jornadas calurosas y se esperan lluvias para el fin de semana largo.

Vuelve el calor al AMBA: cuántos días durarán las altas temperaturas y vuelven las lluvias

Bolivia sufre inundaciones.

Trágicas inundaciones en Bolivia: al menos 20 muertos y decenas de desaparecidos

Hay alerta amarilla y naranja por tormentas en varias provincias.

Alerta por tormentas en siete provincias: cuándo llegan las lluvias

Fuertes tormentas se desatarán sobre la Ciudad de Buenos Aires durante el domingo.

Cuándo llueve en Buenos Aires: alerta por tormenta en 11 provincias

Las provincias de Córdoba, San Luis y Mendoza se encuentran bajo alerta por tormentas. 

Fuertes tormentas, granizo y ráfagas intensas para Buenos Aires: a qué hora llueve este sábado 13 de diciembre

Rating Cero

Con solo tres episodios y un elenco destacado, la producción apuesta al suspenso clásico.
play

Expectativa en Netflix: cada vez falta menos para el estreno de una miniserie para maratonear

Trata sobre un ex militar que toma una importante decisión luego de que su nieta cayera en manos de una banda de narcotraficantes. 
play

Es la serie española más vista de la historia y la rompe en Netflix

La modelo participó de una sesión fotográfica en donde se la vio con rulos definidos que modificaron por completo su imagen habitual.

La impresionante transformación de Pampita: un look renovado para Navidad

Diego Lerner ingresó a Disney en 1990 y fue clave para la expansión de la compañía en la región.

Murió Diego Lerner, el argentino que marcó una época en Disney

Masterchef Celebrity, la conductora y los jurados se preparan para recibir a nuevos famosos.

Masterchef Celebrity: tres figuras de Masterchef rechazaron el repechaje y la producción confirmó reemplazos

Lali, después de su quinto Vélez, respondió a las críticas que Milei hizo en Carajo.

Lali volvió a responderle a Milei: "Cuando ya cazaste al león, no te distraen las ratas"

últimas noticias

Los comercios, sin servicio.

Cortes de luz: los comerciantes de Villa Lugano reclaman por la falta de electricidad

Hace 27 minutos
En Chubut se puede hacer snorkeling y nadar con lobos marinos. 

Escapada de Buenos Aires para el verano 2026: tiene balnearios y se puede hacer snorkel

Hace 32 minutos
Este entrenamiento de fuerza requiere el uso de pesas. 

El entrenamiento de solo 20 minutos para mejorar la musculatura: lo respalda la ciencia

Hace 38 minutos
play

Choque múltiple en la General Paz: un herido de gravedad tras impacto de tres camionetas

Hace 39 minutos
play
La localidad ofrece actividades vinculadas al descanso, con propuestas al aire libre y una agenda recreativa de bajo impacto.

Turismo en Argentina: la playa conocida pero tranquila que se adueñará de tu corazón en el verano 2026

Hace 41 minutos