El chef, de 56 años, se encuentra en estado crítico.
El reconocido chef Christian Petersen continúa intenado en terapia intensiva en el Hospital Ramón Carrillo de San Martín de los Andes, en Neuquén, tras sufrir una descompensación durante una excursión al volcán Lanín. Su estado actual es reservado y requiere de atención médica especializada continua.
El último parte oficial, brindado por el Ministerio de Salud de Neuquén, determinó una falla multiorgánica, un cuadro complejo que requiere de monitoreo constante y asistencia médica especializada. "El paciente se encuentra bajo cuidados intensivos, con soporte médico avanzado debido al compromiso de múltiples sistemas orgánicos", detalló la institución.
En diálogo con LN+, el médico clínico Santiago Sartori aseguró que la fisiología de Petersen “no compensó el oxígeno en la altura”, razón por la cual sus movimientos y conducta evidenciaron rasgos erráticos. Además, sobre un hipotético traslado a Buenos Aires, expresó que “podría ser muy difícil debido a su situación crítica”.
En el mismo sentido, el cirujano cardiovascular Fernando Cichero detalló en qué consiste el diagnóstico que enfrenta Petersen: “Hay cuatro órganos fundamentales para mantener el equilibrio en el cuerpo: corazón, pulmones, riñones y cerebro. Cuando esos cuatro órganos se desequilibran, se llama falla multiorgánica”, precisó en una entrevista con el programa Tarde o Temprano.
Además, el médico explicó que existen cuatro causas principales que pueden desencadenar este cuadro crítico: un infarto grave, una causa tóxica, una cuestión metabólica o una infección.
¿Qué le pasó a Christian Petersen en San Martín de los Andes?
Aunque el entorno del chef mantiene un perfil bajo, las novedades confirmaron el estado crítico de Petersen, quien se encontraba en la zona cordillerana de San Martín de los Andes cuando debió ser asistido de urgencia, lo que derivó en su inmediata internación.
La descompensación del famoso ocurrió el viernes pasado, mientras escalaba el volcán en el Parque Nacional Lanín, acompañado por un grupo, cuando un guía notó que Petersen no se sentía bien y dio alerta a los guardaparques, por lo que se organizó un gran operativo de rescate.