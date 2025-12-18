18 de diciembre de 2025 Inicio
En noviembre Argentina registró un superávit comercial de u$s2.498 millones

El intercambio comercial cerró con un saldo positivo , impulsado por un fuerte crecimiento de las exportaciones y un aumento moderado de las importaciones.

Argentina registró en noviembre un superávit comercial de u$s2.498 millones, de acuerdo con el informe de Intercambio Comercial Argentino publicado este jueves por el Indec. El resultado implicó una mejora de u$s1.221 millones respecto del mismo mes de 2024 y consolidó dos años consecutivos de saldo positivo en la balanza de bienes.

El desempeño estuvo explicado principalmente por el dinamismo de las exportaciones, que totalizaron u$s8.096 millones y crecieron 24,1% interanual. El aumento respondió a una suba de 28,0% en las cantidades exportadas, mientras que los precios mostraron una caída de 3,0%. En términos desestacionalizados, las ventas externas avanzaron 12,0% frente a octubre, y la tendencia-ciclo creció 0,8%.

Las importaciones, en tanto, alcanzaron los u$s5.598 millones, con un incremento interanual de 6,6%. El crecimiento se explicó por una suba de 6,1% en las cantidades y de 0,4% en los precios. Sin embargo, al observar la dinámica mensual, los datos desestacionalizados registraron una baja de 6,9% y la tendencia-ciclo retrocedió 0,1% en relación con octubre.

El intercambio comercial total, exportaciones más importaciones, sumó u$s13.694 millones, con un aumento interanual de 16,3%. Pese al resultado favorable, el informe señaló un deterioro en los precios relativos del comercio exterior: el índice de términos del intercambio cayó 3,5% en noviembre.

Aun con esa caída, el mayor crecimiento de las exportaciones frente a las importaciones permitió sostener un saldo ampliamente positivo y reforzó el aporte del comercio exterior a la acumulación de divisas.

image

Principales socios comerciales, según intercambio comercial de noviembre

image
