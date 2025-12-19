19 de diciembre de 2025 Inicio
La Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud del Malbrán informó en un comunicado la detección de la influenza en dos adolescentes en Santa Cruz y un niño en la Ciudad de Buenos Aires. Todos evolucionan de manera favorable y sin complicaciones.

El Insituto Malbrán recomentó vacunarse ante la gripe.  

La Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de la Salud (ANLIS) Dr. Carlos G. Malbrán confirmó este viernes los primeros tres casos en Argentina de la gripe H3N2. La influenza fue detectada en dos adolescentes en Santa Cruz y un niño en la Ciudad de Buenos Aires. Todos evolucionan de manera favorable y sin complicaciones.

El virus de la influenza A ya está en el país.
Preocupa el avance de la gripe H3N2: cómo distinguirla del Covid 19 y qué síntomas provoca

"Los casos fueron identificados a través de la Red Nacional de Laboratorios y de Unidades Centinela y confirmados por el Laboratorio Nacional de Referencia del INEI-ANLIS, mediante técnicas de secuenciación genómica", detallaron desde el Malbrán.

A su vez, señalaron que tanto las jurisdicciones de Santa Cruz y la Ciudad de Buenos Aires, "tienen la responsabilidad de realizar las investigaciones epidemiológicas pertinentes y de garantizar la atención oportuna de todos los casos detectados". "La vigilancia integrada de influenza y otros virus respiratorios muestra que la circulación viral en el país se mantiene dentro de los valores esperados para la época del año", alertaron.

La detección de la influenza pudo darse gracias al análisis genómico, el cual, "permitió clasificar a los virus dentro del subclado K, que presenta cambios genéticos asociados a una mayor transmisibilidad".

"Estas características podrían favorecer un aumento en el número de casos y en las consultas al sistema de salud. No obstante, la evidencia disponible hasta el momento no indicaría que este subclado se asocie a una mayor severidad clínica en comparación con otros virus de influenza A(H3N2) que han circulado en temporadas previas", informaron desde el instituto.

En este marco, tanto el ANLIS-Malbrán como la Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud de la Nación acompañan de manera conjunta el trabajo de vigilancia epidemiológica que realizan las 24 provincias con el objetivo de identificar eventuales cambios en los patrones de circulación, transmisibilidad y severidad, así como las características de las poblaciones afectadas.

A su vez se comprometieron a seguir "aportando información técnica y evidencia científica al sistema de salud a través de la vigilancia epidemiológica y de laboratorio, contribuyendo a una respuesta oportuna y basada en datos frente a la circulación de virus respiratorios en el país".

Qué es la variante H3N2, la gripe que ya circula en Argentina

La variante H3N2 "subvariante K" del virus está circulando. Se trata de una cepa mutada del virus de la influenza estacional A con la que la población no se ha encontrado con frecuencia en los últimos años, lo que significa que existe una menor inmunidad contra ella.

