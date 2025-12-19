Donald Trump advirtió que "no descarta" iniciar una guerra contra Venezuela

Desde septiembre, el presidente de Estados Unidos mantiene una campaña militar para derrocar el régimen de Nicolás Maduro: incautaciones petroleras y más de cien muertos en una veintena de ataques a supuestas "narcolanchas".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , advir5tió este viernes que no descarta la posibilidad de declararle la guerra a Venezuela para correr del gobierno a Nicolás Maduro. Además, adelantó que continuarán las incautaciones de buques petroleros vinculados al país sudamericano.

"No lo descarto, no" , aseveró Trump ante la pregunta de un periodista de NBC News sobre la posibilidad de que Estados Unidos inicie una guerra en Venezuela. Al ser consultado si su objetivo final es derrocar el régimen de Maduro , el mandatario norteamericano evitó una respuesta directa y se limitó a afirmar: "Él sabe exactamente lo que quiero. Lo sabe mejor que nadie".

En los últimos días, la Casa Blanca intensificó su campaña militar contra Venezuela. El martes pasado, ordenó un bloqueo a los petroleros sancionados que entran y salen del país sudamericano. Además, Washington ya incautó un buque cerca de las costas venezolanas y atacó un total de 27 lanchas que supuestamente trasladaban drogas prohibidas -aunque nunca se aportaron pruebas al respecto- en los que murieron unas 105 personas.

La administración de Trump sostiene que estas acciones están dirigidas contra supuestas embarcaciones de narcotráfico y acusa a Venezuela de utilizar los ingresos petroleros para financiar el "terrorismo de drogas".

El gobierno de Estados Unidos atacó el jueves dos embarcaciones que navegaban en el Caribe y que, según las acusaciones de Washington, trasladaba drogas prohibidas a su país. En esta ofensiva murieron unas cinco personas y ya suman un total de 105 la cantidad de fallecidos en estas ejecuciones extrajudiciales ordenadas por la Casa Blanca.

Este último ataque fue confirmado por el Comando Sur de los Estados Unidos, mediante una publicación en su cuenta oficial de la red social X. "Bajo la dirección del secretario de Guerra, Pete Hegseth, la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear realizó ataques cinéticos letales contra dos buques operados por Organizaciones Terroristas Designadas en aguas internacionales", aseguraron en su posteo que estuvo acompañado con un video con el momento del bombardeo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Southcom/status/2001840669313135099?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2001840669313135099%7Ctwgr%5E475fc9c139f8a5cf33c84a94873c1a3549869a4f%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.c5n.com%2Fmundo%2Festados-unidos-volvio-atacar-embarcaciones-cerca-venezuela-ya-son-mas-100-los-muertos-n224416&partner=&hide_thread=false On Dec. 18, at the direction of @SecWar Pete Hegseth, Joint Task Force Southern Spear conducted lethal kinetic strikes on two vessels operated by Designated Terrorist Organizations in international waters. Intelligence confirmed that the vessels were transiting along known… pic.twitter.com/CcCyOgYRto — U.S. Southern Command (@Southcom) December 19, 2025

"La inteligencia confirmó que los buques transitaban por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental y participaban en operaciones de narcotráfico. Un total de cinco narcoterroristas hombres murieron durante estas acciones: tres en el primer buque y dos en el segundo. Ningún miembro de las fuerzas militares estadounidenses resultó herido", concluyó el Comando Sur de los Estados Unidos sin aportar pruebas sobre la carga que transportaban las lanchas ni la identidad de sus tripulantes, de la misma manera que se difundieron los más de veinte ataques anteriores.

Los ataques en aguas internacionales fueron cuestionados por expertos jurídicos y congresistas de Estados Unidos, que consideran que equivalen a ejecuciones extrajudiciales ilegales. Naciones Unidas también ha condenado estos bombardeos que tienen la intención de que caiga el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.