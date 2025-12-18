18 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Alarma sanitaria por la "supergripe" H3N2: Chile confirmó la variante y Argentina monitorea posibles casos

Tras el primer caso confirmado en el país trasandino, el Instituto Malbrán analiza muestras locales de influenza para determinar si corresponden al "subclado K", una mutación asociada a contagios e internaciones.

Por
Colombia y Perú también reportaran los primeros casos en Sudamérica.

Colombia y Perú también reportaran los primeros casos en Sudamérica.

El desarrollo de la supergripe H3N2 crece a pasos agigantados y, tras confirmarse los primeros casos en Sudamérica, particularmente en Chile, el Instituto Malbrán analiza diversas muestras de influenza para determinar si el virus ya ingresó a la Argentina y comenzó a circular en el país.

Christian Petersen se encuentra internado en terapia intensiva.
Te puede interesar:

Qué es una falla multiorgánica, el delicado cuadro de Christian Petersen

Este jueves por la tarde, el Ministerio de Salud de Chile informó que se ha detectado el primer caso en ese país del subclado K y las alarmas sanitarias se encendieron en Argentina. “Este hallazgo era esperado dado el comportamiento epidemiológico global del virus. Es probable que en los próximos días se identifiquen muestras adicionales positivas para este subclado a medida que se completan los análisis de secuenciación pendientes”, expuso la cartera chilena en un comunicado.

vacunacion-contra-influenza-1024x683
La vacunación contra la influenza es clave.

La vacunación contra la influenza es clave.

El subclado K de la influenza A H3N2 ya había sido identificado previamente en México, y más recientemente en Perú y Colombia. Su llegada a Chile refuerza la hipótesis de un avance sostenido por la región, incluso en un contexto climático distinto al del hemisferio norte.

Desde el Instituto Malbrán, laboratorio nacional de referencia, informaron que “actualmente se encuentran en proceso de secuenciación de muestras de H3N2 recibidas en el mes de diciembre en el Laboratorio Nacional de Referencia (LNR)”. Lo que buscan determinar es si corresponden al subclado K, que es el que esquiva en parte la inmunidad adquirida.

Hasta el momento, no hay confirmación oficial de la presencia de esta variante en territorio argentino. No obstante, los especialistas remarcan que se trata de una situación dinámica, que puede modificarse con rapidez debido al flujo constante de personas entre países donde el virus ya está circulando.

Además de la vacunación, los organismos sanitarios recomiendan sostener las medidas de cuidado que ya se volvieron habituales en los últimos años: lavado frecuente de manos, ventilación de ambientes, evitar el contacto cercano con personas con síntomas respiratorios y permanecer en el hogar ante la aparición de fiebre, tos o malestar general.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

el gobierno cruzara datos de salud y anses para pagar el 20% que se retenia todos los meses

El Gobierno cruzará datos de Salud y ANSES para pagar el 20% que se retenía todos los meses

El primer parte médico aseguró que sufrió una falla multiorgánica y siguen en estado grave.

Parte médico oficial sobre Christian Petersen: "Falla multiorgánica"

Las vacunas aparecen como un concepto fundamental para la longevidad.

Por qué la vacunación es un aspecto fundamental para la longevidad según expertos

La calabaza es rica en vitamina C y antioxidantes.

Esto le pasa al cuerpo si comés calabaza todos los días: te sorprenderá

Es una rutina de abdominales con ejercicios sencillos. 

Entrenamiento corto y fácil: 6 ejercicios para hacer en casa y endurecer el abdomen

Una mujer creyó que tenía estrés pero su diagnóstico lo cambió todo

Creyó que el tic en el ojo era por estrés pero un diagnóstico lo cambió todo: pensó que iba a morir

Rating Cero

Diego Lerner ingresó a Disney en 1990 y fue clave para la expansión de la compañía en la región.

Murió Diego Lerner, el argentino que marcó una época en Disney

Masterchef Celebrity, la conductora y los jurados se preparan para recibir a nuevos famosos.

Masterchef Celebrity: tres figuras de Masterchef rechazaron el repechaje y la producción confirmó reemplazos

Lali, después de su quinto Vélez, respondió a las críticas que Milei hizo en Carajo.

Lali volvió a responderle a Milei: "Cuando ya cazaste al león, no te distraen las ratas"

Maxi López, Daniela Christiansson y su hija, Elle.

Maxi López contó cómo conoció a Daniela Christiansson y bromeó: "Más fría la sueca"

La empresaria estalló al conocer la noticia de la Justicia sobre sus hijas menores.

En un ataque de llanto, Wanda Nara suspendió las grabaciones de MasterChef Celebrity

Habló la mujer que fue captada a los besos con su jefe en un recital de Coldplay: Fue la primera y única vez

Habló la mujer que fue captada a los besos con su jefe en un recital de Coldplay: "Fue la primera y única vez"

últimas noticias

Colombia y Perú también reportaran los primeros casos en Sudamérica.

Alarma sanitaria por la "supergripe" H3N2: Chile confirmó la variante y Argentina monitorea posibles casos

Hace 11 minutos
Vicentin quedó bajo control de la firma Grassi.

La Justicia homologó el salvataje de Vicentin y otorgó el control total a la firma Grassi

Hace 25 minutos
Diego Lerner ingresó a Disney en 1990 y fue clave para la expansión de la compañía en la región.

Murió Diego Lerner, el argentino que marcó una época en Disney

Hace 39 minutos
La denuncia fue contra un padre de un colegio de Palermo.

Denunciaron a un padre de un colegio de Palermo por presuntos abusos a alumnos

Hace 52 minutos
Masterchef Celebrity, la conductora y los jurados se preparan para recibir a nuevos famosos.

Masterchef Celebrity: tres figuras de Masterchef rechazaron el repechaje y la producción confirmó reemplazos

Hace 55 minutos