Alarma sanitaria por la "supergripe" H3N2: Chile confirmó la variante y Argentina monitorea posibles casos Tras el primer caso confirmado en el país trasandino, el Instituto Malbrán analiza muestras locales de influenza para determinar si corresponden al "subclado K", una mutación asociada a contagios e internaciones.







Colombia y Perú también reportaran los primeros casos en Sudamérica.

El desarrollo de la supergripe H3N2 crece a pasos agigantados y, tras confirmarse los primeros casos en Sudamérica, particularmente en Chile, el Instituto Malbrán analiza diversas muestras de influenza para determinar si el virus ya ingresó a la Argentina y comenzó a circular en el país.

Este jueves por la tarde, el Ministerio de Salud de Chile informó que se ha detectado el primer caso en ese país del subclado K y las alarmas sanitarias se encendieron en Argentina. “Este hallazgo era esperado dado el comportamiento epidemiológico global del virus. Es probable que en los próximos días se identifiquen muestras adicionales positivas para este subclado a medida que se completan los análisis de secuenciación pendientes”, expuso la cartera chilena en un comunicado.

vacunacion-contra-influenza-1024x683 La vacunación contra la influenza es clave. El subclado K de la influenza A H3N2 ya había sido identificado previamente en México, y más recientemente en Perú y Colombia. Su llegada a Chile refuerza la hipótesis de un avance sostenido por la región, incluso en un contexto climático distinto al del hemisferio norte.

Desde el Instituto Malbrán, laboratorio nacional de referencia, informaron que “actualmente se encuentran en proceso de secuenciación de muestras de H3N2 recibidas en el mes de diciembre en el Laboratorio Nacional de Referencia (LNR)”. Lo que buscan determinar es si corresponden al subclado K, que es el que esquiva en parte la inmunidad adquirida.

Hasta el momento, no hay confirmación oficial de la presencia de esta variante en territorio argentino. No obstante, los especialistas remarcan que se trata de una situación dinámica, que puede modificarse con rapidez debido al flujo constante de personas entre países donde el virus ya está circulando.

Además de la vacunación, los organismos sanitarios recomiendan sostener las medidas de cuidado que ya se volvieron habituales en los últimos años: lavado frecuente de manos, ventilación de ambientes, evitar el contacto cercano con personas con síntomas respiratorios y permanecer en el hogar ante la aparición de fiebre, tos o malestar general.