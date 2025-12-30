30 de diciembre de 2025 Inicio
Se disparó la venta de pirotecnia en Países Bajos ante la prohibición que regirá a partir de 2026

Los ciudadanos neerlandeses agotan el stock de fuegos artificiales para este Fin de Año, en lo que representa la última temporada legal antes de que rija la restricción total aprobada por el Parlamento.

Será la última oportunidad de lanzar fuegos artificiales para los neerlandeses.

Los ciudadanos de Países Bajos acudieron masivamente a los comercios de pirotecnia para abastecerse de cara a los festejos de Año Nuevo, en lo que se prevé será la última oportunidad de realizar esta práctica. La Cámara de Representantes y el Senado aprobaron en abril una legislación que prohíbe la venta y el uso de estos artículos a nivel nacional a partir de 2026.

El próximo Consejo de Ministros deberá definir los detalles operativos sobre la aplicación de la norma y establecer las indemnizaciones correspondientes para los comerciantes del sector. Esta inminente restricción generó un fenómeno de sobredemanda en todo el territorio, con pedidos anticipados que superan los registros de años anteriores.

Las asociaciones del sector informaron que las ventas en tiendas físicas son inusualmente fuertes este diciembre, tras un año previo que ya había generado ingresos por 118 millones de euros. Bas Potjes, propietario de un comercio en Zwolle, confirmó que el gasto por cliente ha crecido notablemente: "Creo que todo el mundo quiere intentarlo por última vez".

El incremento en el consumo refleja la intención de los consumidores de despedirse de una costumbre arraigada antes de que el mercado formal desaparezca. Los minoristas coinciden en que el volumen de pedidos actuales marca un hito histórico para la industria pirotécnica neerlandesa en su etapa final.

Debate social entre la seguridad y la identidad cultural

Los clientes manifestaron su decepción ante las nuevas restricciones, defendiendo la actividad como un elemento central de sus celebraciones. "Probablemente sea el último año que podamos lanzar fuegos artificiales", lamentó un joven comprador, quien calificó de "lástima" el fin de esta tradición.

Parte de la ciudadanía argumenta que la prohibición es una medida innecesaria que no ataca el problema de fondo de los accidentes, vinculados mayoritariamente al alcohol o al material ilegal. "Es sólo un día al año... es sólo una fiesta, es diversión", sostuvo un consumidor, aunque reconoció el impacto de las lesiones anuales.

La discusión pública se centra en si la política cedió a la presión social sin distinguir entre el uso responsable y el mal uso de los artefactos. Mientras tanto, los usuarios agotan las existencias bajo la premisa de que, tras este festejo, el uso de pirotecnia en las calles neerlandesas llegará definitivamente a su fin.

