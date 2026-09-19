19 de septiembre de 2026 Inicio
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Solo tenía que llevar una cosa: se filmó llamando a su marido y se hizo viral por revelarle qué se olvidó

Una tiktoker llamó a su pareja mientras él hacía un trámite familiar y una serie de preguntas terminó exponiendo un insólito detalle. El video se volvió tendencia en redes sociales.

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La tiktoker compartió el insólito momento que protagonizó junto a su marido y el video rápidamente se volvió viral en redes sociales.

La tiktoker compartió el insólito momento que protagonizó junto a su marido y el video rápidamente se volvió viral en redes sociales.

  • La mujer decidió llamar a su esposo para saber dónde estaba y qué estaba haciendo.
  • Una conversación que parecía completamente normal empezó a tomar un inesperado giro.
  • El particular diálogo entre la pareja generó miles de reacciones en TikTok.

  • La respuesta del hombre ante las preguntas de su esposa desató las risas de los usuarios.

Se filmó llamando a su marido y se hizo viral por revelarle qué se olvidó. Una tiktoker llamó a su marido mientras él supuestamente llevaba a su hijo a vacunarse y descubrió un insólito detalle: había salido de casa solo y solo tenía que llevar una cosa. La escena quedó registrada en un video que rápidamente se volvió viral.

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Hay distracciones que pueden pasarle a cualquiera, pero algunas situaciones resultan tan insólitas que terminan convirtiéndose en una anécdota para toda la familia. Eso fue lo que ocurrió con una pareja que compartió en TikTok una particular situación cotidiana. La secuencia rápidamente llamó la atención de los internautas y el video superó los 5 millones de reproducciones.

En los comentarios, muchos usuarios se tomaron con humor el insólito despiste del hombre. Algunos compararon la situación con salir de casa para ir a la escuela y olvidarse de la mochila, mientras que otros aseguraron que recién entendieron el comentario de Sofía después de descubrir qué había ocurrido. El episodio volvió a demostrar cómo una circunstancia completamente normal puede transformarse en contenido viral cuando queda registrada en el momento justo.

Así fue el momento viral de una pareja y la llamada que desató risas de todos

Sofía y Javier son los protagonistas detrás de la cuenta @eseojota, donde suelen publicar videos relacionados con su vida en pareja. En una de sus últimas publicaciones, la mujer decidió demostrar por qué, según ella, tiene al “esposo más boludo del mundo”.

Como Javier no estaba en casa, Sofía decidió llamarlo por teléfono. Al atender, el hombre le contó que había salido para llevar a Dante, su hijo, a vacunarse. Sin embargo, las preguntas de su esposa comenzaron a generar confusión. “¿A qué vacunatorio estás yendo?”, le preguntó. Después quiso saber si estaba viajando en auto. Javier, sin entender por qué su pareja le hacía tantas preguntas, terminó reaccionando: “Pará, Chernobyl”.

Pero la madre todavía tenía una pregunta más al darse cuenta de que había salido sin su hijo. La tiktoker finalmente le preguntó por Dante y fue entonces cuando el protagonista de la historia descubrió el problema: había salido de su casa sin el niño. “¿Y Dante?”, le preguntó su esposa. En ese momento, el hombre cayó en la cuenta de que seguía en casa. Sofía se lo confirmó entre risas: “El nene está durmiendo en su cuna, te olvidaste de Dante, te olvidaste de lo más importante”. Javier reaccionó con una mezcla de sorpresa y humor y respondió: “Ya vuelvo para allá”.

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