Tonos pastel y estética vintage: así es la cocina de Coty Romero La influencer dejó ver uno de los ambientes de su nuevo hogar, con una propuesta que combina comodidad y una decoración con personalidad. Agregar C5N en









Conocé como es la cocina de Coty Romero. @cotyrommero

Coty Romero mostró parte de su nueva casa durante su mudanza.

La cocina combina una estética actual con detalles que aportan calidez.

La distribución del mobiliario permite aprovechar mejor el espacio.

El diseño busca equilibrar la decoración con la practicidad del ambiente. La mudanza a su nueva casa permitió descubrir cómo Coty Romero eligió organizar y decorar sus espacios. La influencer compartió un vistazo de su cocina, un ambiente donde se combinan muebles de madera clara, tonos neutros y detalles de color. Aunque el diseño tiene una impronta moderna y minimalista, algunos de sus elementos aportan calidez y le dan una identidad propia.

View this post on Instagram Uno de los detalles que más se destaca es la pared verde, que suma color sin romper con la paleta sobria del ambiente. A su alrededor, la madera clara ocupa buena parte del espacio y genera una continuidad visual que ayuda a que todo se vea integrado. El mobiliario gris y la mesada en tonos neutros completan una combinación sencilla, pensada para mantener una imagen ordenada sin que resulte fría.

La distribución también tiene un papel importante en el diseño, ya que aprovecha las paredes para sumar espacio de guardado. Los muebles de líneas rectas y los frentes lisos mantienen una estética limpia, mientras que la elección de materiales aporta un toque más acogedor. Así, la cocina combina una apariencia actual con detalles que le dan personalidad.

Cómo es la cocina de Coty Romero Las alacenas de gran tamaño son uno de los elementos centrales de la cocina de Coty Romero. Se extienden a lo largo de la pared y cuentan con cuatro puertas, una distribución que permite aprovechar la altura y sumar lugar para guardar distintos elementos. Sus frentes de madera clara, sin tiradores visibles, mantienen la continuidad del diseño y evitan que el mobiliario se vea recargado.

Con muebles de madera clara, tonos neutros y detalles de color, así es la cocina de Coty Romero. @cotyrommero En la parte inferior, el bajo mesada gris incorpora amplias gavetas y módulos que permiten organizar utensilios y objetos de uso cotidiano. La mesada en tonos neutros acompaña esa combinación y funciona como una superficie visualmente discreta. A esto se suman una campana de acero inoxidable y una cocina eléctrica, integradas al conjunto para conservar una apariencia uniforme.