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De Pasión de Gavilanes: así fue la increíble transformación de Michel Brown

El actor que interpretó a Franco Reyes continúa ligado al deporte y mostró a lo largo de los años diferentes cambios en su aspecto y estilo.

Michel Brown

Michel Brown, reconocido por interpretar a Franco Reyes en Pasión de Gavilanes, mostró diferentes cambios de estilo a lo largo de los años.

  • Cómo luce actualmente el actor de Pasión de Gavilanes.
  • Los cambios que atravesó Michel Brown a lo largo de los años.
  • Su vínculo con el deporte y las actividades al aire libre.
  • Los diferentes looks que mostró durante su carrera.
  • Qué hizo el actor después del éxito de la telenovela.

Michel Brown, conocido por interpretar a Franco Reyes en la popular telenovela Pasión de Gavilanes, sorprendió con su evolución física y sus diferentes cambios de estilo a más de dos décadas del estreno de la exitosa serie. Así fue la increíble transformación.

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Han pasado más de 20 años desde que Brown se puso por primera vez en la piel del inolvidable Franco, uno de los tres hermanos protagonistas de Pasión de Gavilanes. Desde entonces, el actor continuó desarrollando una extensa carrera en televisión y cine, mientras también mostró diferentes facetas de su vida personal a través de las redes sociales.

A sus 50 años, el intérprete mantiene una marcada relación con la actividad física y el deporte. El motociclismo, el snowboard y otras disciplinas forman parte de sus intereses, algo que suele compartir con sus seguidores mediante fotografías y videos. En una de sus publicaciones relacionadas con la actividad deportiva, la figura argentina escribió: “Puedes estar de paso por la vida o no dejar que la vida te pase”. La frase acompañó una de las imágenes que reflejan su vínculo con las actividades al aire libre y su estilo de vida.

Cómo fue la impactante transformación de Michel Brown

El paso del tiempo también quedó reflejado en los diferentes looks que Brown adoptó a lo largo de los años. El actor pasó de llevar el cabello completamente rapado a lucir una larga melena rizada, además de experimentar con distintos estilos.

Su aspecto actual contrasta con la imagen que tenía durante los primeros años de su carrera, cuando alcanzó una gran popularidad como Franco Reyes. Sin embargo, la actividad física se mantuvo como una constante en distintas etapas de su vida. El éxito de la telenovela colombiana marcó un momento importante en su trayectoria. Tras la popularidad de la ficción, el actor se instaló durante un período en España y participó en producciones como Física o Química, Hernán y Parot.

A lo largo de los años, también continuó trabajando en diferentes proyectos internacionales y construyó una carrera alejada de un único personaje. Más de 20 años después de su debut como el hermano Reyes, el protagonista mantiene una presencia activa en redes sociales, donde combina posteos relacionados con su trabajo con actividades dedicadas al deporte, viajes y sus diferentes ejercicios al aire libre.

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