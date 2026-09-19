19 de septiembre de 2026 Inicio
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Lionel Scaloni y su cuerpo técnico siguieron a la Selección Sub 19 en los Juegos Suramericanos

El entrenador de la Selección argentina estuvo en la cancha de Newell's junto a Aimar, Samuel y Ayala para ver el triunfo ante Uruguay, pocas horas después de hablar sobre el recambio generacional y su continuidad.

Por
Scaloni

Scaloni, Samuel, Aimar y parte del CT, juntos en Rosario.

Prensa Selección argentina

Lionel Scaloni y los integrantes de su cuerpo técnico sorprendieron con su presencia en Rosario para ver el triunfo de la Selección argentina Sub 19 por 1-0 frente a Uruguay en los Juegos Suramericanos. El entrenador de la Albiceleste estuvo en el estadio de Newell's Old Boys acompañado por Pablo Aimar, Walter Samuel y Roberto Ayala con el fin de observar el desempeño de los juveniles dirigidos por Diego Placente.

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A pesar de haber ingresado una vez iniciado el encuentro, el cuerpo técnico de la Scaloneta fue recibido con entusiasmo por los hinchas presentes en la cancha, quienes los aclamaron con gritos de "gracias, campeones" en el trayecto hacia los palcos. Durante su estadía en las instalaciones del club, el cuerpo técnico también posó vistiendo la camiseta de Newell's junto a Maxi Rodríguez, previo a ubicarse para seguir las alternativas del cotejo.

Scaloni y compañía pudieron ver el triunfazo del conjunto albiceleste, que se impuso por la mínima diferencia gracias a un gol convertido por Franco Domínguez a los 28 minutos del segundo tiempo. Con esta victoria, el seleccionado juvenil sumó tres unidades en el Grupo B y mantuvo vivas las aspiraciones de avanzar a las semifinales del torneo, tras haber debutado previamente con una derrota por 2-1 ante Paraguay.

La presencia de Scaloni en tierras rosarinas se enmarca en su constante seguimiento de las categorías menores para evaluar a las promesas que se proyectan hacia la Selección mayor. En esa línea, de cara a los próximos compromisos internacionales, el DT citó a varios futbolistas jóvenes de proyección, entre los que destacan Franco Mastantuono, Gianluca Prestianni, Nico Paz, Leonel Flores y Tobías Andrada.

Con gol de Franco Domínguez, la Albiceleste todavía sueña con pasar de ronda en los Juegos Suramericanos.

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Mirá el resumen de la victoria de la Selección argentina ante Uruguay en Rosario

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