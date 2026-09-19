Este mapa de Argentina se hizo en base a los pueblos más famosos y se volvió viral: qué mostró La particular propuesta permitió conocer nombres curiosos de distintos rincones del territorio nacional y generó todo tipo de reacciones. Por Agregar C5N en









El mapa de Argentina que se volvió viral por cambiarle los nombres a las provincias.

Un mapa alternativo de Argentina sorprendió en las redes sociales.

La propuesta utiliza nombres de localidades para representar al país.

La creación rescata lugares poco conocidos de distintas provincias.

Los usuarios sumaron sus propias propuestas y opiniones sobre el mapa. Un mapa de Argentina llamó la atención en redes por una idea tan simple como curiosa: cambiar el nombre de cada provincia por el de un pueblo o localidad del país. La propuesta fue creada por el artista digital @kowal_art, quien eligió nombres llamativos, insólitos y divertidos para representar a las 24 jurisdicciones.

La propuesta toma distintos rincones del territorio nacional y los convierte en protagonistas a partir de sus nombres. En lugar de las denominaciones tradicionales de cada provincia, aparecen pueblos, parajes y comunas que suelen quedar fuera de los mapas más conocidos. El resultado es una mirada diferente sobre la geografía argentina, con un tono claramente humorístico y federal.

Así es el mapa de Argentina que se volvió viral en redes sociales. @kowal_art Uno de los ejemplos que más llama la atención es el de San Juan, que en esta versión pasa a llamarse Agua Hedionda. El nombre alcanza para entender el espíritu de la creación, que busca rescatar lugares poco conocidos y convertirlos en parte de un mapa pensado para sorprender. La publicación rápidamente empezó a circular y despertó comentarios entre quienes encontraron sus propias localidades favoritas.

Así es el mapa argentino basado en pueblos que se volvió viral El mapa reúne nombres de distintos puntos del país, desde zonas del norte y la región cordillerana hasta localidades ubicadas en la Patagonia. La elección no sigue los criterios de los mapas oficiales, sino que apunta a destacar aquellas denominaciones que resultan particulares por su sonido, significado o simplemente por lo inesperadas que pueden parecer.

Aunque el autor no publicó el listado completo de las 24 localidades utilizadas, la incógnita también se convirtió en parte del atractivo. En redes sociales, los usuarios comenzaron a aportar sugerencias y a discutir qué pueblo debería representar a cada provincia. Así, la creación terminó ampliándose con propuestas de personas que conocían otros nombres llamativos de la Argentina.

Así es el mapa de Argentina que se volvió viral en redes sociales. @kowal_art Más allá de las bromas que generó, el mapa también permite descubrir una parte poco conocida de la geografía nacional. Con una idea simple y cargada de humor, la propuesta volvió a poner sobre la mesa la enorme variedad de pueblos y parajes que existen a lo largo del territorio argentino.