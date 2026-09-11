Jóvenes desaparecen por 48 horas: el nuevo y riesgoso reto viral El nuevo y riesgoso reto viral en redes consiste en desaparecer por 48 horas, buscando popularidad online a costa de la preocupación familiar y policial. Por Agregar C5N en









El "juego" desencadena búsquedas de emergencia reales y expone a los jóvenes a situaciones de vulnerabilidad. Redes sociales

Advierten sobre un nuevo desafío viral entre los más jóvenes que consta en "desaparecer por 48 horas" de la casa sin avisar a los padres: el que tenga más visualizaciones sobre su búsqueda gana.

Hace semanas hay alarma por este reto para que los adolescentes se vayan de su casa, sin dejar rastros ni decir adónde van a los padres o adultos responsables. Hubo dos casos, en Mar del Plata, compañeros de colegio que se sumaron a este reto y se escaparon sin que pudieran encontrarlos.

"En estos casos se pudo investigar porque otros amigos sabían y contaron de lo que realmente ocurría y se los pudo ubicar", remarcó el periodista Leo García en De Una en C5N. El cronista de policiales detalló que "como no se conoce quién lo inventó, abre la puerta para posibles casos de riesgos asociados a la explotación sexual de menores".

Aunque en las plataformas digitales se habla de un juego entre pares, buscando la viralización, sucede que muchas veces deja de ser algo inofensivo, y se transforma en una búsqueda real y expone a quienes se ausentan a riesgos y situaciones de vulnerabilidad.