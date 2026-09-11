11 de septiembre de 2026 Inicio
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Jóvenes desaparecen por 48 horas: el nuevo y riesgoso reto viral

El nuevo y riesgoso reto viral en redes consiste en desaparecer por 48 horas, buscando popularidad online a costa de la preocupación familiar y policial.

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El juego desencadena búsquedas de emergencia reales y expone a los jóvenes a situaciones de vulnerabilidad.

El "juego" desencadena búsquedas de emergencia reales y expone a los jóvenes a situaciones de vulnerabilidad.

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Advierten sobre un nuevo desafío viral entre los más jóvenes que consta en "desaparecer por 48 horas" de la casa sin avisar a los padres: el que tenga más visualizaciones sobre su búsqueda gana.

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Hace semanas hay alarma por este reto para que los adolescentes se vayan de su casa, sin dejar rastros ni decir adónde van a los padres o adultos responsables. Hubo dos casos, en Mar del Plata, compañeros de colegio que se sumaron a este reto y se escaparon sin que pudieran encontrarlos.

"En estos casos se pudo investigar porque otros amigos sabían y contaron de lo que realmente ocurría y se los pudo ubicar", remarcó el periodista Leo García en De Una en C5N. El cronista de policiales detalló que "como no se conoce quién lo inventó, abre la puerta para posibles casos de riesgos asociados a la explotación sexual de menores".

Aunque en las plataformas digitales se habla de un juego entre pares, buscando la viralización, sucede que muchas veces deja de ser algo inofensivo, y se transforma en una búsqueda real y expone a quienes se ausentan a riesgos y situaciones de vulnerabilidad.

Qué dicen los expertos, sobre "desaparecer por 48 horas"

Desde organizaciones especializadas en la prevención del grooming y los riesgos digitales remarcan que el nuevo reto de "desaparecer por 48 horas" sin dejar señales buscando que la búsqueda se viralice y llegue hasta la policía y los medios, debe abordarse desde la conversación en familia. Los especialistas también advierten que prohibir determinadas plataformas no necesariamente resuelve el problema, porque las redes son parte de la vida de los jóvenes. En estos casos, la prevención requiere también acompañamiento, educación digital y escucha activa. Por su parte, el psicólogo Sebastián Núñez "Estas conductas no deben minimizarse, ya que pueden funcionar como una señal de que existe algún conflicto o malestar a nivel familiar, individual o escolar", según el diario La Voz.

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