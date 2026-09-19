Insólito: compró quesos con transferencias truchas y estafó a un local por $63 millones La joven de 25 años hizo 33 compras telefónicas a una pyme familiar de Mar del Plata, pero acreditó los pagos con comprobantes falsos desde una billetera virtual. Fue detenida y le incautaron 95 hormas del producto. Por Agregar C5N en









La mujer compró quesos con transferencias truchas durante cuatro meses y fue detenida. Redes sociales

Una mujer de 25 años fue detenida en Quequén, en el sur de la Provincia de Buenos Aires, acusada de estafar en $63 millones a una tradicional quesería artesanal de Mar del Plata mediante el uso de comprobantes de pago falsos.

La metodología de la sospechosa se extendió durante cuatro meses, entre mayo y septiembre de este año, cuando hizo 33 pedidos por teléfono por un valor aproximado de $1,5 millones cada uno. Mandaba a retirar las compras con un comisionista y presentaba comprobantes de transferencias truchas a través de una billetera virtual desde cuentas inexistentes.

La estafa pasó inadvertida durante largo tiempo, ya que se trata de una Pyme familiar que no se ocupaba de controlar las ventas pago por pago.

El delito salió a la luz por la queja de un comerciante de la zona de Necochea, quien alertó a la empresa sobre la venta de sus productos a precios insólitamente bajos. Después de revisar la contabilidad, se dieron cuenta que no había ningún dinero ingresado y radicaron la denuncia ante la Justicia.

El 11 de septiembre, un representante de la firma se presentó a formalizar la denuncia en la UFIJ Nº10. Con intervención del fiscal Luis Ferreyra y del Juzgado de Garantías Nº1 de Mar del Plata, personal de la DDI Necochea identificó a la clienta y estableció su domicilio, lo que derivó en el allanamiento.