El conmovedor mensaje que J Balvin le dedicó a Valentina Ferrer por su cumpleaños tras separarse: "Celebro tu vida"

Tras anunciar la separación, el cantante colombiano le dedicó unas cálidas palabras y acompañó el mensaje con tres retratos de su expareja.

Luego de que la modelo argentina Valentina Ferrer confirmara públicamente su separación de J Balvin , el cantante colombiano le dedicó un mensaje en sus redes en el marco del cumpleaños número 33 de la actriz. El posteo se convirtió en la primera reacción pública del artista tras confirmarse la ruptura y sorprendió a sus seguidores por el tono afectuoso que eligió para referirse a su expareja.

Lejos de hacer comentarios sobre los rumores que rodean la separación, Balvin prefirió centrar sus palabras en homenajear a Ferrer y destacar el vínculo que mantienen. Para acompañar el mensaje, eligió tres retratos que recorren distintos momentos de su vida: una fotografía de ella cuando era niña; otra tomada durante una noche de fiesta, mientras caminaba por la calle; y una imagen más reciente en la que ella y el hijo de ambos, Río, aparecen juntos durante el último Mundial de fútbol, luciendo la camiseta de la Selección argentina.

"Hoy celebro tu vida, Vale. Celebro la mujer que eres, tu luz, tu fuerza, tu manera de amar, tu sabiduría y ese corazón que hace más bonita la vida de quienes tienen la fortuna de conocerte. Gracias por regalarme lo más grande en esta vida: Río. Verte ser su mamá es una de las cosas que más admiro de ti", escribió el artista colombiano.

Para cerrar, Balvin reafirmó su cariño por su expareja: "Hay personas que merecen todas las flores, no solo por lo que hacen, sino por lo que son. Y hoy las flores son todas para ti. Que Dios te cuide, te bendiga y te devuelva multiplicado todo el amor y toda la luz que das".

La confirmación de la separación entre Valentina Ferrer y J Balvin sumó un nuevo capítulo tras las revelaciones de Pochi de Gossipeame. La especialista en espectáculos expuso polémicos comentarios del cantante colombiano en las redes sociales de la argentina, desatando un fuerte revuelo entre los seguidores de la pareja.

En sus historias de Instagram, la periodista analizó las viejas interacciones de la pareja y lanzó una contundente observación: "J Balvin pasaba de decirle bella, la boss, la reina de Argentina y de la casa, a hacerle estos comentarios que me dan vibes a toxiquito".

Instagram @gossipeame

Entre las capturas exhibidas por la comunicadora se destaca un posteo donde el reggaetonero le cuestionó públicamente a la modelo: "¿Cuál es la necesidad? ¿Real?". El mensaje recibió cientos de respuestas inmediatas de usuarios que reaccionaron con indignación ante la tajante interacción.

En otra publicación, Balvin le escribió: "No sabes qué es ser hombre en un colegio con una mamá así" y recriminó: "Estuvimos juntos en la fiesta, no me veo en las fotos, mami". Pochi concluyó: "Si querés hacé canciones, papi, pero no me comentes eso en mis publicaciones, es rarísimo".

Las antiguas declaraciones del colombiano volvieron al centro de la escena mediática tras hacerse oficial el fin del noviazgo. Las interacciones filtradas por la panelista encendieron el debate digital sobre el tipo de vínculo que mantenía la pareja antes de anunciar su ruptura definitiva.