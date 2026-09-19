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Qué fue de la vida de Ardi Rizal, el niño que se hizo famoso por fumar con apenas 2 años

Una historia que generó sorpresa en todo el mundo y que con el tiempo sumó nuevos capítulos.

Ardi Rizal

Ardi Rizal, el niño que empezó a fumar antes de los dos años.

Canal 26
  • Ardi Rizal se hizo conocido mundialmente por fumar cuando todavía era muy pequeño.
  • Las imágenes del niño fumando sorprendieron y rápidamente se difundieron por distintos medios.
  • Su adicción al tabaco llegó a convertirse en un problema difícil de manejar durante su infancia.
  • El caso generó la intervención de las autoridades y el inicio de un proceso de recuperación.

En 2010, una escena bastante insólita empezó a recorrer internet y rápidamente llamó la atención de todo el mundo. Ardi Rizal, un nene de Indonesia que todavía usaba pañales, había sido filmado fumando un cigarrillo cuando tenía apenas un año y algunos meses. Las imágenes se difundieron por distintos medios y convirtieron al pequeño en uno de los casos más comentados de aquel momento.

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El video no tardó en circular por distintos medios y sorprendió a miles de personas. Ardi vivía en Teluk Kemang, una zona rural del sur de la isla de Sumatra, y había empezado a fumar dentro de su propio entorno. Con el tiempo, el hábito se volvió cada vez más frecuente y llegó a consumir una cantidad enorme de cigarrillos para un chico de tan corta edad.

Con menos de 2 años, el pequeño Ardi ya fumaba de manera recurrente.

Con menos de 2 años, el pequeño Ardi ya fumaba de manera recurrente.

La situación llegó a un punto en el que sacarle los cigarrillos no era nada sencillo. Cuando su familia intentaba evitar que fumara, Ardi tenía fuertes ataques de ira e incluso se golpeaba la cabeza. Según se conoció en aquel momento, podía llegar a fumar unos 40 cigarrillos por día. Por eso, el caso terminó con la intervención de las autoridades de Indonesia y el comienzo de un proceso para ayudarlo.

Qué fue de la vida de Ardi Rizal

Con el acompañamiento de su familia, Ardi empezó un tratamiento con el psicólogo infantil Seto Mulyadi para intentar dejar el cigarrillo. Pero cuando finalmente comenzó a alejarse del tabaco apareció otro problema: tenía mucha ansiedad y empezó a comer de manera descontrolada. A los cinco años pesaba 24 kilos y podía comer varias porciones durante una misma comida.

El paso por la escuela terminó siendo importante para cambiar esa situación. Sus compañeros se burlaban de él por la cantidad de comida que llevaba y eso hizo que poco a poco empezara a reducir las porciones. Con el tiempo, Ardi consiguió dejar atrás tanto los cigarrillos como los excesos con la comida y logró cambiar por completo sus hábitos.

Con el paso de los años pudo dejar el cigarrillo y también superar su problema con la comida.

Con el paso de los años pudo dejar el cigarrillo y también superar su problema con la comida.

Hoy, aquella escena del nene en pañales fumando quedó muy lejos. Según distintos reportes, Ardi llegó a los 18 años en buen estado de salud y lleva una alimentación basada principalmente en pescado y verduras. Después de haber sido conocido por una situación tan insólita cuando apenas era un bebé, su historia terminó dando un giro y dejó atrás aquella etapa de su infancia.

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