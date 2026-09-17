Escuchó gritos mientras estaba sola y descubrió que sus vecinos hacían un exorcismo

Una joven brindó detalles sobre el insólito momento que vivió: escuchó gritos al lado de su casa y descubrió lo que hacía un grupo de personas.

Un insólito episodio ocurrido en Colombia se volvió viral en redes sociales después de que una joven grabó en un video un inquietante momento que vivió, mientras se encontraba sola en su casa. Todo comenzó cuando escuchó gritos provenientes de la vivienda de sus vecinos y, al acercarse a una ventana, descubrió una escena que la dejó completamente desconcertada.

La protagonista, identificada como Sara , relató que estaba en el baño cuando comenzó a escuchar los gritos en la vivienda lindera. Al mirar hacia afuera, observó a varias personas en la calle que gritaban desesperadamente: “déjala” y “suéltala ”. Sin embargo, el trasfondo era algo peor, la joven contó que en la casa de sus vecinos estaba ocurriendo un exorcismo.

La situación generó confusión entre los vecinos, que inicialmente interpretaron que podía tratarse de un episodio de violencia intrafamiliar. “ Ellos empezaron a decir como si fuera un caso de violencia intrafamiliar, pero ellos no sabían lo del exorcismo porque no lo escuchaban desde sus casas ”, explicó Sara.

Según su relato, la escena continuó hasta que intervino la Policía. “La policía llegó, ahí fue cuando subieron y siguieron obviamente, llamaron a una monja para que les ayude ”, contó.

De acuerdo con la versión de Sara, en la vivienda contigua vivían dos jóvenes que habían realizado una sesión de ouija. La protagonista aseguró que, según lo que se contó después, durante ese episodio habrían aparecido dos supuestos espíritus y uno de ellos habría afectado a una de las chicas.

A partir de esa situación, las personas presentes habrían decidido realizar un exorcismo. Sara también relató algunos de los episodios que, según su versión, se produjeron durante el procedimiento. “Comenzó a vomitar tierra, a vomitar oscuro y la monja decía que el espíritu era muy difícil que se fuera rápido”, afirmó.

Frente a lo que estaba ocurriendo, los presentes comenzaron a rezar y utilizaron agua bendita. “Lo que hicieron fue rezar y tirar agua bendita”, relató la joven. La chica aseguró, además, que no era la primera vez que ocurrían situaciones extrañas en esa vivienda y señaló que ya había habido episodios similares.

El relato que sorprendió a las redes

El caso rápidamente llamó la atención en redes sociales, donde el relato fue compartido como una experiencia vinculada con un supuesto exorcismo. Sin embargo, los hechos sobrenaturales mencionados por la protagonista forman parte de su relato y no existen, en la información disponible, elementos independientes que permitan comprobar que efectivamente se tratara de una posesión.

Los comentarios de la publicación se llenaron de personas que creen en lo que pasó y otras no. "Yo he jugado a la ouija una vez, me costó mucho despedir al espíritu no se quería ir me decía volveré, no se si cerré bien la sesión", contó uno de ellos preocupado que algo similar pueda ocurrirle.