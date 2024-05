Sólo 3 de cada 10 personas cumplen con los 30 años de aportes necesarios para jubilarse

La mayoría de los trabajadores que no tienen los 30 años de aportes requeridos es porque se desempeñaron en la informalidad, con empleadores que no los tuvieron registrados.

En en detalle, durante enero, febrero y marzo, 88.212 personas (76,2%) pudieron jubilarse gracias a la moratoria previsional, mientras que 27.545 (23,8%) no la necesitaron, ya que reunieron la cantidad años necesarios.

La mayoría de los trabajadores que no tienen los 30 años de aportes se debe a que trabajaron en la informalidad o que sus empleadores nunca los tuvieron registrados. Si no hubiese existido la moratoria, esas personas nunca podrían haber accedido a una jubilación por el Régimen General.

jubilados Durante el primer trimestre del 2024, sólo 3 de cada 10 personas cumplieron con los 30 años de aportes necesarios para jubilarse.

En cifras del 2023, de las 481.444 altas jubilatorias iniciadas, cerca del 86% (416.482 personas) recurrieron a la moratoria, en su mayoría mujeres (259.225), de las cuales 209.318 se jubiló entre entre los 60 y 62 años.

Cómo es la reforma jubilatoria que impulsa el Gobierno en la Ley Bases

El Título IX del la Ley Bases aprobada en Diputados con 125 votos a favor, 113 en contra y 3 abstenciones en su artículo 226 deroga la Ley N°27.705 de Plan de Pago de Deuda previsional, que contemplaba la regularización de aportes para mujeres de entre 50 y 60 años y para hombres de 55 a 65 años.

En reemplazo de esta moratoria, el artículo 227 crea la Prestación de Retiro Proporcional para aquellas personas que hubieran alcanzado los 65 años de edad y que no cumplan con el requisito de 30 años de servicios con aportes. El haber mensual para los beneficiarios será equivalente al 80% de una jubilación mínima.

Los requisitos para acceder serán los mismos que rigen actualmente para la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): no ser beneficiario de jubilación, pensión o retiro, de carácter contributivo o no contributivo; no recibir la Prestación por Desempleo y mantener la residencia en el país.

El proyecto contempla además que, al momento de la reglamentación, el Poder Ejecutivo "establecerá los parámetros objetivos para el acceso a porcentajes que reconozcan los aportes efectivamente realizados al Sistema Integrado Previsional Argentino, y las condiciones por las que se regirá la prestación".