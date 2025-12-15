La impresionante transformación física de Billy Gardell, la estrella de Mike & Molly: bajó 77 kilos

Durante años, Billy Gardell convivió con un patrón repetido : fijar fechas simbólicas para modificar su estilo de vida y no lograr sostener esos cambios en el tiempo. Los descensos de peso aparecían de manera intermitente, pero los resultados se diluían y el aumento regresaba, acompañado de nuevas complicaciones.

Hacia 2020, su situación médica se había vuelto delicada. Con un peso que oscilaba entre los 167 y 173 kilos , ya contaba con un diagnóstico de diabetes tipo 2 , además de apnea del sueño, asma y el hábito de fumar. Ese escenario se agravó con la llegada de la pandemia, cuando las advertencias sobre factores de riesgo encendieron una alarma personal.

Los estudios clínicos reflejaban valores elevados y la presión arterial también mostraba señales de alerta. En ese contexto, Gardell decidió avanzar con una determinación que hasta entonces no había logrado sostener. El punto de inflexión llegó el 17 de julio de 2021 , cuando se sometió a una cirugía bariátrica que funcionó como base para una transformación más profunda.

El procedimiento quirúrgico no fue concebido como una solución aislada, sino como el inicio de una revisión integral de conductas. El actor explicó que el eje estuvo en modificar la percepción sobre la comida , a la que dejó de asociar con recompensa o consuelo emocional para entenderla como combustible.

A partir de ese momento, incorporó actividad física regular y una estructura alimentaria controlada, con seguimiento profesional constante . El resultado fue una pérdida superior a los 77 kilos , acompañada por la remisión de la diabetes y una mejora notoria en los niveles de energía. Entre los cambios cotidianos, mencionó la posibilidad de elegir ropa sin restricciones y realizar actividades antes limitadas.

El sostén emocional también ocupó un lugar central. Su esposa Patty y su hijo Will, de 22 años, fueron un apoyo permanente durante el proceso. Billy Gardell destacó que ese acompañamiento fue clave para sostener la motivación y proyectar el cambio a largo plazo.

El recorrido personal ayuda a comprender la complejidad del vínculo con la alimentación. Criado entre Pittsburgh y Florida, se definió como un niño activo, pero con una relación temprana y conflictiva con la comida. A los 14 años asumió responsabilidades económicas y convivió con un padrastro violento, contexto en el que el sobrepeso funcionó como una “armadura” emocional. Desde los 17, ya inmerso en la comedia y los circuitos de clubes pequeños, la comida quedó ligada tanto a momentos de dificultad como de celebración. A lo largo de su carrera ensayó múltiples dietas, bajas en carbohidratos, keto y ayunos intermitentes, sin lograr constancia.

El reconocimiento masivo llegó en 2010 con Mike & Molly, seguida luego por Bob Hearts Abishola. Con el tiempo, el peso acumulado generó dolores articulares y musculares que afectaban su movilidad. Aunque había evaluado la cirugía en dos oportunidades, recién durante la pandemia concretó la decisión.

Billy Gardell cambio físico 2 El actor combinó seguimiento médico, ejercicio y apoyo familiar para sostener el cambio. @billygardellofficial

Cuatro años después, Gardell reconoce el rol de su cirujano, el Dr. Philippe Quilici, y de su nutricionista, Teri Hlubik. Con ella mantiene encuentros semanales orientados a identificar detonantes emocionales y construir hábitos sostenibles. Su rutina incluye comidas planificadas, suplementos, más de 2,2 litros de agua diarios y ejercicio varias veces por semana, con una premisa clara: la constancia supera a la perfección.