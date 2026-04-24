24 de abril de 2026 Inicio
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El Gobierno cambió el esquema meteorológico para vuelos

Mediante el Decreto N° 274/2026 establecieron que el Servicio Meteorológico Nacional no será el único proveedor del servicio y que será reemplazado por la Empresa Argentina de Navegación Aérea, de forma directa o mediante la contratación de terceros. Ocurre luego de la amenaza de paro de los trabajadores.

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Avión desde torre de control, niebla. Foto: EANA.

EANA
Se promulgó la Ley de Glaciares.
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Mediante el Decreto N° 274/2026 publicado en el Boletín Oficial este viernes explicaron que "la navegación aérea constituye un servicio público esencial, cuya continuidad, regularidad y seguridad son pilares indispensables para el funcionamiento del transporte aéreo y la conectividad del territorio".

Además, explicaron que "en el contexto actual se verifican circunstancias operativas que evidencian limitaciones en el esquema institucional vigente para asegurar la continuidad del servicio, en particular por la concentración de funciones críticas en un único proveedor y por la ausencia de mecanismos alternativos de provisión que permitan responder con inmediatez ante contingencias".

Decreto 274/2026 BOA

Trabajadores y trabajadoras del SMN llamaron a paro para este viernes y denunciaron "la confirmación de 140 despidos injustificados" es una medida que "no sólo deja a cientos de familias en la calle, sino que representa un atentado directo contra la seguridad nacional y la soberanía científica".

Sin embargo, la medida de fuerza fue levantada porque e Gobierno notificó a la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) que el paro nacional que había pautado no puede ser llevado adelante porque se trata de "un servicio público esencial", particularmente la labor que brindan "para la navegación aérea".

Ante esta situación desde el Gobierno remarcaron en el Decreto que "tales condiciones reducen la capacidad de respuesta del sistema frente a situaciones de conflicto, contingencias operativas o fallas en la prestación, configurando un riesgo cierto e inminente para la seguridad operacional y la regularidad del transporte aéreo".

Frente a este panorama "la naturaleza de los servicios involucrados exige que el ESTADO NACIONAL cuente con herramientas operativas inmediatas que permitan asegurar la prestación ininterrumpida del servicio MET, resultando imperioso arbitrar medidas de carácter urgente".

Por ello, el Poder Ejecutivo nacional determinó que "la Empresa Argentina de Navegación Aérea Sociedad Anónima (EANA S.A.) deberá prestar el Servicio Meteorológico para la Navegación Aérea (MET), pudiendo hacerlo por sí o a través de terceros".

El Gobierno advirtió que el Servicio Meteorológico Nacional es un "servicio esencial" y no puede hacer huelga

El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, aseguró que "es falso" lo determinado por la Secretaría de Trabajo y remarcó en X: "Ninguna ley incluyó a ese servicio como esencial por lo cual NO EXISTE RESTRICCIÓN ALGUNA PARA EJERCER ESE DERECHO FUNDAMENTAL".

Aún así, el gremio decidió el levantamiento "parcial" de la medida de fuerza y la realización de una asamblea general resolutiva para este viernes a las 10:30.

Los trabajadores y las trabajadoras del SMN habían decidido ir al paro contra el vaciamiento del organismo y el despido de más de 140 miembros del personal. "Si es tan esencial no pueden despedir a más de 140 trabajadores", sentenció Aguiar.

"El SMN es muy importante para el país. Por eso exigimos que lo traten como esencial de la manera que corresponde: con más presupuesto, equipos, tecnología y capacitación permanente", enumeró el líder sindical y calificó de "ilegal" la conducta de los funcionarios de Javier Milei que "están incurriendo en NUMEROSOS DELITOS al poner en riesgo vidas humanas pretendiendo hacer despegar aviones sin los informes meteorológicos".

Desde ATE SMN denunciaron que "el Gobierno pretende prohibir nuestro derecho a huelga"

Comunicado SMN

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