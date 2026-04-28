Empresas sin humanos gestionadas por IA: la nueva apuesta de Federico Sturzenegger El ministro de Desregulación y Transformación del Estado enviará un proyecto de Ley al Congreso para permitir la creación de sociedades operadas íntegramente por inteligencia artificial. Además, anunció que mandará otras cinco iniciativas. Por + Seguir en







Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, adelantó este martes en la Expo EFI el envío de seis proyectos de ley al Congreso para modernizar la estructura productiva y legal de Argentina. El paquete legislativo busca simplificar el marco normativo y permitir la creación de sociedades gestionadas íntegramente por inteligencia artificial.

Una de las iniciativas centrales modifica la Ley de Sociedades para que el país reconozca entidades jurídicas sin intervención humana. El funcionario detalló que esta reforma "permitirá la incorporación de sociedades de inteligencia artificial; empresas que no tienen humanos, sino que son programas".

El ministro explicó que el objetivo consiste en atraer capital tecnológico global bajo un régimen jurídico vanguardista. "Si en 10 años el 90% del PBI mundial lo producen agentes de IA, queremos que ese régimen jurídico esté en Argentina", afirmó tras citar el crecimiento económico de Irlanda como referencia.

El plan oficial contempla además la llamada Ley Hojarasca, un proyecto que deroga entre 60 y 70 normas consideradas obsoletas o innecesarias por el Poder Ejecutivo. Según Sturzenegger, la medida representa "el comienzo de un camino de simplificación legislativa: cuantas menos leyes, más justicia".

El Ejecutivo busca atraer inversiones mediante cambios en la propiedad y el transporte En este marco, el Gobierno envió al Senado una propuesta sobre la inviolabilidad de la propiedad privada que incluye la derogación parcial de la Ley de Tierras. Esta reforma pretende captar "u$s15.000 millones para las economías regionales" y transformar el flujo de capitales en la Patagonia mediante la apertura a inversores extranjeros.

El cronograma legislativo del próximo mes incorpora una reforma a la Ley de Cabotaje para reducir los costos de transporte mediante la vía fluvial. "Liberar la navegación de cabotaje generaría una baja de costos logística equivalente a bajar las retenciones ocho puntos", sostuvo el titular de la cartera de Desregulación. Finalmente, el paquete cierra con cambios en la Ley de Defensa de la Competencia y una Reforma del Estado para delimitar sus funciones específicas. La autoridad de aplicación tendrá la potestad de litigar contra regulaciones estatales que funcionen como barreras de entrada para las pequeñas y medianas empresas.