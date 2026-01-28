"Si no lo detienen, pediremos tobillera": la decisión de la querella de Romina Gaetani contra su ex pareja El abogado de la actriz sostuvo que la libertad del imputado es incompatible con la desaparición del arma que portaba legalmente el imputado. Por + Seguir en







La querella pidió la detención del imputado ya que el arma no aparece. Redes sociales

La desaparición del arma de fuego de la expareja de Romina Gaetani, el empresario Luis Cavanagh, acusado de violencia de género, determinó un pedido de la defensa para que se dicte la prisión preventiva: "Si no lo detienen, pediremos tobillera".

El abogado de la actriz, Ignacio Trimarco, habló en De Una en C5N sobre la estrategia de la querella, y que si bien hay una restricción de acercamiento a 300 metros, que "el arma oculta es una amenaza latente" para la víctima. Además, se supo que el imputado era legítimo usuario del armamento.

El letrado aseguró que quien debería proponer medidas de protección es el Ministerio Público Fiscal pero que no lo está haciendo: "La justicia le requiere que entregue el arma y no hay resultados positivos. No podemos esperar a que ocurra una tragedia para actuar".

En un contexto de violencia por motivos de género, la incertidumbre sobre el arma funciona como una amenaza tácita a la víctima, aunque el empresario prestó colaboración de dónde estaría la pistola. Si no hay detención, se pedirá que la medida de restricción se mantenga vigente y se refuerce endurecimiento las medidas de control con dispositivos de seguimiento.