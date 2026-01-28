Brutal golpiza en patota a una adolescente con autismo en Morón: le pegaron entre cinco y terminó en el hospital

28 de enero de 2026 Inicio
Una chica de 14 años con Trastorno del Espectro Autista (TEA) leve fue atacada a la salida de un corso. La tiraron al suelo y la golpearon entre varias. Perdió el conocimiento, sufrió convulsiones y debió ser trasladada de urgencia al Hospital Posadas. Su madre radicó la denuncia y pidió justicia en las redes sociales: "No quiero que haya un Fernando Báez más".

Quimey tiene 14 años y padece Trastorno del Espectro Autista (TEA) leve.

Una adolescente de 14 años con Trastorno del Espectro Autista (TEA) leve fue atacada por un grupo de al menos cinco mujeres a la salida de un corso en Morón. El episodio ocurrió durante la madrugada del domingo, en la intersección de las calles Patagones y Charcas, cuando la víctima, identificada como Quimey, fue rodeada y golpeada reiteradamente mientras se encontraba con su hermano menor.

La agresión quedó registrada en videos donde se observa a las atacantes derribar a la joven y golpearla mientras se encontraba en el suelo e indefensa. Según denunció su madre, Valeria Núñez, el ataque incluyó arengas violentas por parte del entorno de las agresoras y la intervención frustrada del hermano de la víctima, quien fue apartado por el grupo para impedir que la auxiliara.

Como consecuencia de los golpes, la menor perdió el conocimiento y sufrió convulsiones en la vía pública antes de ser asistida por servicios de emergencia. Tras el ataque, fue trasladada de urgencia al Hospital Posadas, donde ingresó a las 5.30 y permaneció catorce horas en observación para someterse a estudios complejos que descartaran lesiones internas graves tras el diagnóstico de politraumatismos.

La familia vinculó directamente la violencia física con un hostigamiento previo relacionado con la condición de salud de la adolescente y su escolaridad. Al respecto, Núñez manifestó en sus redes sociales: “Todo el tiempo se referían a ella ‘discapacitada’, ‘tontita’, ‘anda a la escuela especial’ y muchas agresiones más”. La madre agregó que el acoso también se extendía al ámbito digital.

Denuncia penal y pedido de justicia por discriminación

Tras recibir el alta médica, la víctima logró identificar a cinco de las presuntas responsables, entre quienes se encontrarían al menos dos mujeres mayores de edad. La madre radicó la denuncia en la Comisaría 4° de Morón y se presentó ante la Fiscalía para exigir celeridad en la causa, mientras advirtió que la joven padece ataques de pánico y un profundo temor tras lo sucedido.

En su descargo público, la madre de Quimey subrayó que el acoso comenzó cuando las atacantes supieron que la niña asistía a una institución de educación especial. “La denuncia está hecha, pero quiero que esto se conozca porque estoy cansada de la discriminación, bullying y burlas constantes que recibe Quimey”, sentenció la mujer en su reclamo.

Finalmente, la familia solicitó que el caso no quede impune y advirtió sobre el peligro de las agresiones grupales en la vía pública, haciendo un paralelismo con otros crímenes de gran repercusión social. “No quiero que haya un Fernando Báez más y quiero que esto se conozca”, concluyó Núñez, mientras la justicia trabaja en la identificación del resto de las participantes del ataque.

