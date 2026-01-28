Brutal golpiza en patota a una adolescente con autismo en Morón: le pegaron entre cinco y terminó en el hospital Una chica de 14 años con Trastorno del Espectro Autista (TEA) leve fue atacada a la salida de un corso. La tiraron al suelo y la golpearon entre varias. Perdió el conocimiento, sufrió convulsiones y debió ser trasladada de urgencia al Hospital Posadas. Su madre radicó la denuncia y pidió justicia en las redes sociales: "No quiero que haya un Fernando Báez más". Por + Seguir en







Quimey tiene 14 años y padece Trastorno del Espectro Autista (TEA) leve.

Una adolescente de 14 años con Trastorno del Espectro Autista (TEA) leve fue atacada por un grupo de al menos cinco mujeres a la salida de un corso en Morón. El episodio ocurrió durante la madrugada del domingo, en la intersección de las calles Patagones y Charcas, cuando la víctima, identificada como Quimey, fue rodeada y golpeada reiteradamente mientras se encontraba con su hermano menor.

La agresión quedó registrada en videos donde se observa a las atacantes derribar a la joven y golpearla mientras se encontraba en el suelo e indefensa. Según denunció su madre, Valeria Núñez, el ataque incluyó arengas violentas por parte del entorno de las agresoras y la intervención frustrada del hermano de la víctima, quien fue apartado por el grupo para impedir que la auxiliara.

Como consecuencia de los golpes, la menor perdió el conocimiento y sufrió convulsiones en la vía pública antes de ser asistida por servicios de emergencia. Tras el ataque, fue trasladada de urgencia al Hospital Posadas, donde ingresó a las 5.30 y permaneció catorce horas en observación para someterse a estudios complejos que descartaran lesiones internas graves tras el diagnóstico de politraumatismos.

Embed #Morón Una chica de 14 años y con problemas madurativos fue salvajemente golpeadas por ex compañeras de colegios en un corso organizado por la comparsa del B° Patagones (Charcas y Carmen de patagones.

(Sigue) pic.twitter.com/qwKpvqyJtG — Darío Albano (@albanodl) January 27, 2026 La familia vinculó directamente la violencia física con un hostigamiento previo relacionado con la condición de salud de la adolescente y su escolaridad. Al respecto, Núñez manifestó en sus redes sociales: “Todo el tiempo se referían a ella ‘discapacitada’, ‘tontita’, ‘anda a la escuela especial’ y muchas agresiones más”. La madre agregó que el acoso también se extendía al ámbito digital.

Denuncia penal y pedido de justicia por discriminación Tras recibir el alta médica, la víctima logró identificar a cinco de las presuntas responsables, entre quienes se encontrarían al menos dos mujeres mayores de edad. La madre radicó la denuncia en la Comisaría 4° de Morón y se presentó ante la Fiscalía para exigir celeridad en la causa, mientras advirtió que la joven padece ataques de pánico y un profundo temor tras lo sucedido.

En su descargo público, la madre de Quimey subrayó que el acoso comenzó cuando las atacantes supieron que la niña asistía a una institución de educación especial. “La denuncia está hecha, pero quiero que esto se conozca porque estoy cansada de la discriminación, bullying y burlas constantes que recibe Quimey”, sentenció la mujer en su reclamo. Finalmente, la familia solicitó que el caso no quede impune y advirtió sobre el peligro de las agresiones grupales en la vía pública, haciendo un paralelismo con otros crímenes de gran repercusión social. “No quiero que haya un Fernando Báez más y quiero que esto se conozca”, concluyó Núñez, mientras la justicia trabaja en la identificación del resto de las participantes del ataque.