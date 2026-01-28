Cómo es la app Mi Santa Fe y qué importancia tiene para la licencia de conducir La aplicación Mi Santa Fe reúne licencia digital, boleto educativo, documentación, pagos y gestiones online con el objetivo de agilizar el vínculo entre la ciudadanía y el Estado. Por + Seguir en







Con esta aplicación podés tener la licencia de conducir en formato digital. Redes sociales

La licencia de conducir digital impulsó un fuerte crecimiento de Mi Santa Fe, ahora válida para controles desde el celular.

La app centraliza trámites y documentos oficiales, como partidas de nacimiento, vacunación y billetera digital.

Funciona con un único acceso (ID Ciudadana) creado al escanear el DNI, sin registros múltiples.

El lanzamiento sumó 40 mil descargas en horas y apunta a digitalizar toda la gestión provincial. La habilitación de la licencia de conducir digital provocó un fuerte crecimiento en el uso de Mi Santa Fe y despertó el interés de miles de ciudadanos en la provincia. La aplicación oficial del Gobierno santafesino fue pensada como un acceso único y simplificado a trámites y documentos, pero el salto en descargas se dio cuando el carné digital obtuvo validez legal para ser exhibido desde el celular en controles de tránsito, según explicó Ignacio Tabares, secretario de Tecnología para la Gestión.

El alcance de la plataforma va más allá de la movilidad, ya que propone concentrar en un solo espacio la vinculación entre el Estado y la ciudadanía. Desde la app, los usuarios pueden acceder a una billetera digital que reúne partidas de nacimiento actualizadas, el registro de vacunación y documentación personal. Este sistema reduce la necesidad de trámites presenciales y acorta tiempos de espera, permitiendo resolver gestiones de forma rápida y sencilla desde el teléfono.

Mi santa fe Redes sociales Mi Santa Fe también incorpora funciones vinculadas a la atención virtual, la gestión de trámites habituales y el pago de impuestos provinciales. A su vez, opera como una vía de acceso a distintos programas y beneficios sociales, fortaleciendo un entorno digital confiable. Con esta iniciativa, la provincia avanza en la modernización del Estado y ofrece una herramienta integral que simplifica procesos, mejora la experiencia ciudadana y garantiza el acceso permanente a información oficial.

Así es la app Mi Santa Fe, la nueva herramienta para tener la licencia de conducir digital La app opera con un usuario único llamado ID Ciudadana, que centraliza el ingreso a todos los sistemas provinciales. Con solo escanear el DNI se crea el usuario y la contraseña, lo que funciona como la llave de acceso a todo el ecosistema digital de la provincia, explicó Tabares. Esta herramienta simplifica el vínculo con el Estado desde un solo lugar y evita múltiples registros para cada trámite.

Mi santa fe Redes sociales El objetivo de fondo resulta ambicioso: digitalizar el 100% de la administración pública antes de julio. La meta apunta a dejar atrás el recorrido interminable por distintas oficinas y facilitar el acceso a los trámites, en especial para quienes viven en el interior y antes debían trasladarse varias veces para resolver gestiones simples. La idea central es democratizar el acceso y reducir barreras geográficas y burocráticas.