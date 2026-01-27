27 de enero de 2026 Inicio
Pidieron la detención inmediata del ex de Romina Gaetani, acusado por violencia de género

La querella pidió la prisión preventiva para Luis Cavanagh, ya que el relato de los hechos sufridos por la actriz hacen que la situación sea considerada de "alto riesgo".

La famosa detalló el calvario que vivió a manos del empresario.

La famosa detalló el calvario que vivió a manos del empresario.

La situación procesal de la expareja de Romina Gaetani, Luis Cavanagh, puede tener un giro inesperado en estas horas, ya que la querella pidió su prisión preventiva tras la denuncia en su contra por violencia de género.

Los abogados de la actriz formalizaron el pedido ante la Justicia con el argumento de que el relato sobre los hechos de maltrato reiterado se considera de "alto riesgo".

Este diagnóstico es una de las claves para la causa de violencia machista que, según la mediática, fue en ascenso hasta volverse insostenible, y que la llevó a hacer la denuncia al 911 porque temió por su vida.

El pedido de detención no solo busca proteger a la famosa, sino también que el empresario no entorpezca la investigación ni se profugue. Allegados a la famosa dijeron que se encuentra "vulnerable", aunque decidida a seguir el proceso judicial contra el acusado. Por su parte, Cavanagh no habló del tema.

Qué hacer ante un caso de violencia de género

En caso de violencia por motivos de género, comunicarse telefónicamente con el 144. Se trata de la línea nacional gratuita en todo el país que brinda contención, información y asesoramiento. Para casos de riesgo, llamar al 911.

