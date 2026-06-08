Es un restaurante japonés en Nueva York pero se volvió viral por parecer un dibujo: cómo es el lugar

Este lugar inventó una estética particular basada en la tradición de los mangas japoneses y recibe visitas y comentarios a todo momento desde que inauguró.

En Nueva York, la ciudad donde miles de restaurantes compiten todos los días por captar la atención de vecinos y turistas, un local japonés encontró una forma particular de destacarse del resto. El restaurante Shirokuro , un ubicado en East Village, uno de los barrios más codiciados por los turistas y locales, se volvió viral en redes sociales por una característica poco habitual: a primera vista, su arquitectura parece un dibujo hecho a mano.

Fue a rendir una materia acompañada de su perro y se volvió viral: como fue

Las imágenes y videos compartidos por los visitantes acumularon millones de reproducciones debido a una ilusión visual que transforma por completo la percepción del espacio . Quienes ingresan al lugar tienen la sensación de estar dentro de una historieta o de un cuaderno de bocetos realizado con tinta negra sobre una hoja blanca.

La propuesta de Shirokur ofrece gastronomía japonesa con una intervención artística que abarca cada rincón del establecimiento. A diferencia de otros espacios temáticos que recurren a pantallas o efectos digitales, el restaurante apostó por una solución artesanal : dibujar manualmente paredes, pisos, mesas, sillas, barras, lámparas y elementos decorativos.

Las líneas negras marcan contornos, sombras y perspectivas sobre superficies completamente blancas . El resultado genera un efecto óptico que reduce la sensación de profundidad y convierte al ambiente en una especie de ilustración bidimensional .

Shirokuro - Nueva York Ig @shirokuronyc

Ese recurso provoca que los objetos reales destaquen de inmediato: los platos, las bebidas y los ingredientes aparecen como los principales puntos de color dentro de una escena dominada por el blanco y negro. El contraste potencia la experiencia visual y explica buena parte de la repercusión que alcanzó el restaurante en internet.

Shirokuro logró construir una identidad reconocible a partir de una idea simple, porque la ambientación no funciona únicamente como decoración, sino como parte central de la propuesta gastronómica. Cada superficie contribuye a la sensación de estar dentro de un dibujo, mientras que los comensales pasan a formar parte de una escena que parece cobrar vida con cada movimiento.

Incluso, este tipo de idea donde todo el local obedece a la ilusión visual de estar dentro de un dibujo llegó a otras ciudades del mundo, entre ellas Buenos Aires, con "Café 2D" ubicado en el Barrio Chino.