8 de junio de 2026 Inicio
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Es un restaurante japonés en Nueva York pero se volvió viral por parecer un dibujo: cómo es el lugar

Este lugar inventó una estética particular basada en la tradición de los mangas japoneses y recibe visitas y comentarios a todo momento desde que inauguró.

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El restaurante japonés viral porque parece un dibujo hecho a mano. 

El restaurante japonés viral porque parece un dibujo hecho a mano. 

Ig @shirokuronyc
  • Un restaurante japonés de Nueva York se volvió viral por su llamativa ambientación en blanco y negro.
  • Todo el interior fue dibujado a mano para recrear la sensación de estar dentro de un boceto.
  • El contraste entre la decoración y los platos genera un efecto visual que sorprendió en redes sociales.
  • El local se convirtió en un ejemplo de cómo el diseño puede transformar una experiencia gastronómica.

En Nueva York, la ciudad donde miles de restaurantes compiten todos los días por captar la atención de vecinos y turistas, un local japonés encontró una forma particular de destacarse del resto. El restaurante Shirokuro, un ubicado en East Village, uno de los barrios más codiciados por los turistas y locales, se volvió viral en redes sociales por una característica poco habitual: a primera vista, su arquitectura parece un dibujo hecho a mano.

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Restaurante japonés 2D

Las imágenes y videos compartidos por los visitantes acumularon millones de reproducciones debido a una ilusión visual que transforma por completo la percepción del espacio. Quienes ingresan al lugar tienen la sensación de estar dentro de una historieta o de un cuaderno de bocetos realizado con tinta negra sobre una hoja blanca.

Así es el restaurante japonés que se volvió viral en Nueva York

La propuesta de Shirokur ofrece gastronomía japonesa con una intervención artística que abarca cada rincón del establecimiento. A diferencia de otros espacios temáticos que recurren a pantallas o efectos digitales, el restaurante apostó por una solución artesanal: dibujar manualmente paredes, pisos, mesas, sillas, barras, lámparas y elementos decorativos.

Las líneas negras marcan contornos, sombras y perspectivas sobre superficies completamente blancas. El resultado genera un efecto óptico que reduce la sensación de profundidad y convierte al ambiente en una especie de ilustración bidimensional.

Shirokuro - Nueva York

Ese recurso provoca que los objetos reales destaquen de inmediato: los platos, las bebidas y los ingredientes aparecen como los principales puntos de color dentro de una escena dominada por el blanco y negro. El contraste potencia la experiencia visual y explica buena parte de la repercusión que alcanzó el restaurante en internet.

Shirokuro logró construir una identidad reconocible a partir de una idea simple, porque la ambientación no funciona únicamente como decoración, sino como parte central de la propuesta gastronómica. Cada superficie contribuye a la sensación de estar dentro de un dibujo, mientras que los comensales pasan a formar parte de una escena que parece cobrar vida con cada movimiento.

Incluso, este tipo de idea donde todo el local obedece a la ilusión visual de estar dentro de un dibujo llegó a otras ciudades del mundo, entre ellas Buenos Aires, con "Café 2D" ubicado en el Barrio Chino.

Restaurante japonés 2D

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