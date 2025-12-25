25 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Alerta cardiovascular en las Fiestas: crecen los infartos, ACV y arritmias en Navidad y Año Nuevo

Excesos en la comida y el alcohol, estrés, altas temperaturas y abandono de la medicación elevan los riesgos cardíacos en fin de año. Especialistas advierten sobre el “síndrome del corazón festivo” y piden moderación y controles.

Por
Alerta cardiovascular en las Fiestas: crecen los infartos
Alerta cardiovascular en las Fiestas: crecen los infartos, ACV y arritmias en navidad y año nuevo

Las celebraciones de fin de año coinciden con un aumento de infartos, accidentes cerebrovasculares (ACV) y arritmias cardíacas. El fenómeno se repite cada diciembre y enero y está asociado a excesos habituales de la época: comidas abundantes, mayor consumo de alcohol, descuidos en la medicación, estrés acumulado y altas temperaturas.

La modelo y el bebé ya se encuentran en su hogar para celebrar la Nochebuena.
Te puede interesar:

El mejor regalo de Navidad: le dieron el alta a Isidro, el bebé de Rocío Marengo

Uno de los cuadros más frecuentes es el llamado “síndrome del corazón festivo”, una arritmia que puede afectar incluso a personas jóvenes y sin antecedentes. “El dato es concreto: en las fiestas ocurren más infartos y más ACV. No es para ser catastróficos, pero sí para prestar atención y cuidarse”, advirtió el cardiólogo Alejandro Meretta, jefe de Cardiología Nuclear del ICBA.

Según el especialista, en este período se relajan rutinas clave: controles médicos, toma regular de medicamentos y hábitos saludables. “Muchos se olvidan hasta de comprar los remedios”, señaló. Desde los servicios de emergencias confirman un aumento sostenido de consultas, impulsado también por enfermedades silenciosas como hipertensión, diabetes y colesterol elevado.

El estrés actúa como factor multiplicador. El cardiólogo Juan Pablo Costabel explicó que hacia fin de año se incrementan los síntomas vinculados a la sobrecarga emocional: insomnio, palpitaciones, cefaleas, subas de presión y agotamiento extremo. “El estrés persistente puede derivar en hipertensión y arritmias. El cuerpo queda en estado de alerta permanente”, indicó.

En materia de prevención, los especialistas coinciden en un mensaje central: moderación y continuidad del tratamiento. “La medicación no se abandona nunca”, remarcó Meretta. También recomiendan hidratarse adecuadamente, reducir sal y grasas, limitar el alcohol y consultar de inmediato ante dolor torácico, palpitaciones, falta de aire o mareos. El cuidado cardiovascular, advierten, no entra en pausa durante las Fiestas.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Bruce Willis y su mujer llevan 14 años de matrimonio.

"Él era el centro de todo": el desgarrador relato de Emma Heming sobre cómo la enfermedad de Bruce Willis cambió la Navidad

El medicamento indicado para la gripe H3N2.

Gripe H3N2 en Argentina: el medicamento que puede ser útil para combatirla

Los especialistas recomiendan utilizar cacao en polvo de alta calidad y limitar el uso de endulzantes.

Qué beneficios tiene el chocolate caliente según expertos en longevidad

La rutina completa consta de seis ejercicios. 

El entrenamiento exprés para personas que están muy ocupadas: dura 15 minutos

La inactividad física sostenida impacta en músculos, huesos y metabolismo, con efectos acumulativos en la salud.

Esto le pasa al cuerpo si dejás de hacer ejercicio: tomá nota

Según el experto, desmiente la creencia de que la esperanza de vida está predeterminada por los genes familiares y pone en primer plano la influencia de la alimentación, el ejercicio, el sueño y la gestión del estrés.

Por qué la salud mitocondrial es fundamental para la longevidad y cómo hacer para tener más energía

Rating Cero

Este título se posicionó entre lo más visto del gigante del streaming, consolidándose como una apuesta segura para maratonear durante el fin de semana.
play

Esta serie mexicana estrenó su tercera temporada en Netflix y se convirtió en lo más visto: cuál es y de qué se trata

La famosa serie de Netflix alcanzó una nueva temporada y es furor.
play

Cómo es la quinta temporada de Emily en París, la serie romántica que sigue causando furor en Netflix

El quiebre definitivo ocurre con la aparición del cuerpo sin vida de una adolescente en los mismos bosques donde el grupo practica la caza. 
play

Lo nuevo en Netflix: de qué se trata Las Esposas Cazadoras, la serie ideal para ver en un fin de semana

Las Navidades de Maxi López y Wanda Nara.

Navidad en familia y afuera de Argentina, pero con guiños: cómo celebraron Maxi López y Wanda Nara

Messi y Antonela pasaron la Navidad en familia.

Las fotos de la íntima celebración de Messi y Antonela Roccuzzo

David Bisbal sorprendió a los presentes con un concierto íntimo en el hospital. 

David Bisbal sorprendió a pacientes en un hospital por Navidad: "Quedaba un concierto pendiente"

últimas noticias

Las causas del incendio en Coronel Pringles están bajo investigación.

Navidad dramática en Coronel Pringles: cinco jóvenes se metieron en una casa en llamas y salvaron a un vecino

Hace 7 minutos
¿El enjuague bucal o el aceite de oliva no hacen eso?: las mejores excusas para intentar zafar del control de alcoholemia

"¿El enjuague bucal o el aceite de oliva no hacen eso?": las mejores excusas para intentar zafar del control de alcoholemia

Hace 28 minutos
El organismo comunicó quiénes son los beneficiarios que cobrarán en las sucursales bancarias.

Cuándo cobro ANSES: Asignaciones de Pago Único y Asignaciones de PNC, este viernes 26 de diciembre

Hace 59 minutos
Enterate que depara para tu signo en cuestiones de dinero, amor y trabajo.

Horóscopo de hoy, viernes 26 de diciembre

Hace 1 hora
Isabelle Marciniak padecía una enfermedad degenerativa del sistema inmunológico.

Conmoción en Brasil: murió una de las mayores promesas de la gimnasia artística

Hace 1 hora