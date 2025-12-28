28 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Año Nuevo 2026: Cómo cumplir tus propósitos según Claudio María Domínguez

El autor nos propone un plan de acción inmediata basado en la sinceridad con uno mismo. Aprendé el ejercicio del "papel y lápiz" para transformar tu personalidad, liberar energía negativa y proyectar amor en cada decisión del nuevo año.

Claudio María Domínguez
Por
Claudio María Domínguez
¿Qué cambios debemos realizar para llevar una vida dichosa? 

¿Qué cambios debemos realizar para llevar una vida dichosa? 

¿Qué cambios debemos realizar en nosotros para llevar una vida ecuánime, una vida que pueda ser llamada dichosa?

En Córdoba hay un pueblito con un nombre con un origen muy especial.
Te puede interesar:

Turismo en Córdoba: el pueblito escondido que con su nombre ya genera alegría

Empecemos por cosas simples que podemos cambiar ya, en este momento, en este segundo. Lo único que existe es el presente, si querés cambiar, hacelo ahora, es la mejor ocasión. El cambio siempre es Ya mismo. Debemos fijar una cadena de prioridades en la vida. Hay que ser sincero con uno mismo y definir qué es lo que más nos interesa: familia, pareja, trabajo, rol social, búsqueda interna. ¿Qué es lo que uno más quiere?

Hay que ser verdaderamente honesto para que funcione. No hace falta publicarlo ni la necesidad de contarlo. Es un claro trabajo interno. Una forma práctica de ayudarse a expresarlo es tomarlo como un ejercicio, y con papel y lápiz en mano, anotar de un lado de la hoja las cosas que más te gustan de vos y del otro lado las que no te gustan. Estás sólo con tu intimidad. Sé franco. Los deseos que todavía te faltan llenar, anhelos fuertes que todavía están allí, agazapados.

En definitiva, ir por las prioridades. ¿Qué querés de la vida? Una por una. Por otro lado, ¿qué es lo que más te gustaría cambiar? Sólo una también para empezar. ¿Hay algo que te moleste de la vida que has estado llevando? ¿Qué característica de tu personalidad no te agrada, y está pidiendo a gritos ser cambiada? Vamos a trabajar estas manchas, que desentonan en la imagen que ya tenés de vos mismo.

Con esa misma sinceridad, focalicemos aquello que nos gusta de nosotros. Tenelo muy en cuenta porque te vas a aferrar a eso. Lo vas a hacer crecer, de un modo tan simple y bello, firme y claro, como para compensar la otra energía de la que te vas a liberar. Por ejemplo, de vos te gusta, que sos optimista y positivo, pero por el otro lado, mentís mucho. En esa misma proporción, en que hago crecer lo positivo, voy dejando de mentir.

Siempre va a haber algo que te eleve. Estás vivo, tenés la oportunidad de seguir recordando tu belleza interna y que sos un ser de luz, que nació para ser feliz. Podés moverte por el planeta, proyectando tu amor y tu comprensión de que hay una energía superior que te ha creado, y que por ende heredaste esas mismas características. Hay gente a tu alrededor, despertando del mismo modo en que lo estás haciendo, y sería muy nutritivo recordarles a ellos también, el milagro de estar vivos y poder experimentar lo que aquí y ahora se puede.

Es una elección que estás haciendo en cada momento. ¿Qué mejor momento para empezar a practicar las elecciones de lo que quiero potenciar en mi, y de lo que quiero ir trascendiendo, que cuando comienza el día? Podés elegir si tu día va a empezar de una forma miserable o de una forma bien alegre, calmo, creativo, audaz, lleno de imaginación y con una expresión de amabilidad y nobleza en tu rostro. Es sólo un estado de atención, pero ese estado marca la diferencia entre la dicha y la desdicha. ¿Quién en su sano juicio quiere ser infeliz?

Gente divina, feliz año, gracias por existir.

Claudio María Domínguez

Noticias relacionadas

Gastronomonía de vanguardia en la Ciudad de Buenos Aires. 

El restaurante de Buenos Aires que atiende en el ex galpón de una fábrica: es delicioso

Cuentan con un acolchado liviano que aporta mayor confort y evita el calor.

Adiós al pareo en la playa: esto es lo que se va a usar en el verano 2026

Cuenta con una mezcla de paisajes naturales, legado histórico y actividades recreativas.

Cómo es Piriápolis, la playa de Uruguay que se destaca en todos los veranos y tiene para hacer de todo

San Esteban se ubica en el Valle de Punilla, rodeada de sierras y a pocos minutos de La Cumbre y Los Cocos.

Turismo en Córdoba: el destino con rincones naturales de paz y capillas legendarias

Las aguas del río Anisacate son el atractivo principal de este destino. 

Turismo en Córdoba: el pueblito con río de aguas transparentes y extensas playas de arena

Las figuras se encuentran en las veredas, por lo tanto, se pueden visitar en todo momento. Obviamente, los fines de semana, cuando el barrio recibe cientos de viajeros y turistas nacionales y extranjeros.

Cómo es el Paseo de la Historieta de Buenos Aires: dónde se encuentra y cuál fue su origen

Rating Cero

David Kavlin conduce el noticiero de Canal 9.

David Kavlin sufrió dos infartos y debió ser operado: hay preocupación por su salud

Brigitte Bardot participó en más de 45 películas y grabó más de 70 canciones

Las 5 mejores películas de Brigitte Bardot que la convirtieron en un ícono del erotismo

Netflix incorporó una película polaca a su catálogo. 
play

Hoy en Netflix: el thriller apasionante que muestra a un policía retirado que debe resolver un caso

Ricardo Chiqui Pereyra falleció a los 74 años.
play

Quién fue el Chiqui Pereyra, el cantante fallecido en un trágico accidente doméstico

Netflix retira tres películas emblemáticas de su catálogo en los próximos días.
play

Atención: estas 3 grandes películas abandonan Netflix muy pronto

Chiqui Pereyra tenía 74 años

Murió el histórico cantante de tango Chiqui Pereyra en un trágico accidente doméstico

últimas noticias

David Kavlin conduce el noticiero de Canal 9.

David Kavlin sufrió dos infartos y debió ser operado: hay preocupación por su salud

Hace 2 minutos
Neuquén confirmó dos casos de gripe H3N2.

Alerta por la gripe H3N2 en Argentina: confirmaron dos casos en Neuquén

Hace 11 minutos
Almomento de la batalla campal, Phoenix Suns se imponían 87 a 83 a NewOrleans Pelicans 

La brutal pelea entre dos jugadores de la NBA que se volvió viral por la diferencia de altura

Hace 21 minutos
La nena falleció en la pileta del Círculo Universitario de Quilmes.

Tragedia en Quilmes: murió una nena de 4 años en una pileta

Hace 23 minutos
play

Impactante choque en la autopista Panamericana con un auto antiguo de alta gama

Hace 1 hora