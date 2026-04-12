Será feriado el viernes 17 de abril y habrá fin de semana largo: a qué se debe

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A quiénes alcanza este beneficio y cómo se combina con otros días para generar tres días de descanso.

Será feriado el viernes 17 de abril y habrá fin de semana largo.

Será feriado el viernes 17 de abril y habrá fin de semana largo : aunque el Viernes Santo en 2026 cayó el 3 de abril, el próximo jueves aparece como día libre en algunas agendas por una razón puntual, ¿a qué se debe?

Feriado confirmado: cuándo será el próximo fin de semana largo

En esa fecha, se conmemoran aniversarios fundacionales en ciertas localidades, lo que habilita un día de descanso adicional para sus habitantes. Esto, dependiendo de cada empleador, puede traducirse en un día no laborable o directamente en asueto.

Aunque genera confusión, no es un día festivo nacional. Sin embargo, para localidades como Tornquist y Erize , se convierte en una oportunidad única para disfrutar de un descanso extendido en el marco de sus celebraciones históricos.

El beneficio no es para todo el país, sino para quienes vivan o trabajen en:

En Tornquist , el aniversario fundacional suele vivirse con actividades al aire libre, ferias y propuestas culturales . Ubicado en un entorno natural privilegiado, con el sistema serrano de Ventania como protagonista, es un destino elegido para desconectar de la rutina.

Por su parte, Erize mantiene una celebración más íntima, con fuerte identidad local. Este pequeño pueblo bonaerense combina tradiciones, historia y un clima tranquilo que invita al descanso.

localidades bonaerenses

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026

Feriados inamovibles

Son los que no se trasladan y se celebran en su fecha exacta:

1 de enero: Año Nuevo

24 de marzo: Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia

2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

1 de mayo: Día del Trabajador

25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

20 de junio: Paso a la Inmortalidad de Manuel Belgrano

9 de julio: Día de la Independencia

8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María

25 de diciembre: Navidad

También se incluye:

Viernes Santo (en 2026 cayó el 3 de abril)

mate auto

Feriados trasladables

Son los que pueden moverse para generar fines de semana largos:

17 de junio: Paso a la Inmortalidad de Martín Miguel de Güemes

17 de agosto: Paso a la Inmortalidad de José de San Martín

12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

Estos suelen trasladarse al lunes más cercano si caen en días de semana.

Feriados con fines turísticos

Son los que el Gobierno fija para armar fines de semana largos:

2 de mayo (viernes)

15 de agosto (viernes)

21 de noviembre (viernes)

Se suman estratégicamente a otros feriados para extender el descanso.