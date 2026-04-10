- El asueto es de carácter distrital; en el resto del país es un día laborable normal. Los vecinos de estas zonas contarán con tres días consecutivos de descanso.
- No habrá atención en dependencias municipales ni oficinas estatales locales. Las sucursales del Banco Provincia en estas localidades también permanecerán cerradas.
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El feriado del 13 de abril alcanza a Médanos (Villarino) e Iriarte (General Pinto). Ambas comunidades celebran un nuevo aniversario de su fundación oficial.
- La fecha refuerza la identidad y el sentido de pertenencia de los habitantes.
A medida que se acerca la mitad del mes, una noticia ha generado alivio y entusiasmo entre los trabajadores y estudiantes de diversos sectores: se ha confirmado un fin de semana largo debido al feriado del próximo lunes 13 de abril de 2026. Aunque a nivel nacional el calendario oficial suele ser el eje de los feriados, el próximo lunes 13 cobra especial relevancia debido a diversas conmemoraciones locales.