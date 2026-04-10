Fin de semana largo confirmado: será feriado el lunes 13 de abril en 2026 Esta jornada de descanso extendido llega en un momento clave del año, permitiendo un respiro necesario. Por + Seguir en







Existen varios Feriados durante el mes, los cuales están destinados a ciertos trabajadores

El asueto es de carácter distrital; en el resto del país es un día laborable normal. Los vecinos de estas zonas contarán con tres días consecutivos de descanso.





No habrá atención en dependencias municipales ni oficinas estatales locales. Las sucursales del Banco Provincia en estas localidades también permanecerán cerradas.

El feriado del 13 de abril alcanza a Médanos (Villarino) e Iriarte (General Pinto). Ambas comunidades celebran un nuevo aniversario de su fundación oficial.

La fecha refuerza la identidad y el sentido de pertenencia de los habitantes. A medida que se acerca la mitad del mes, una noticia ha generado alivio y entusiasmo entre los trabajadores y estudiantes de diversos sectores: se ha confirmado un fin de semana largo debido al feriado del próximo lunes 13 de abril de 2026. Aunque a nivel nacional el calendario oficial suele ser el eje de los feriados, el próximo lunes 13 cobra especial relevancia debido a diversas conmemoraciones locales.

La fecha coincide con hitos históricos locales que refuerzan la identidad de cada comunidad. Así, al tratarse de un lunes festivo, la posibilidad de realizar una escapada de tres días impulsa el consumo en destinos gastronómicos y rurales, especialmente en los "pueblos turísticos" bonaerenses.

Por qué es feriado el 13 de abril en 2026 y quiénes tendrán fin de semana largo -calendario feriados almanaque sobre mesa El próximo lunes 13 de abril se transformará en una jornada de descanso para dos comunidades específicas de la provincia de Buenos Aires. Se trata de las localidades de Médanos, cabecera del partido de Villarino, e Iriarte, perteneciente al partido de General Pinto, que celebrarán sus respectivos aniversarios fundacionales.

Debido a este hito histórico local, se ha dispuesto un feriado que permitirá a sus habitantes disfrutar de un fin de semana largo de tres días, fomentando el encuentro comunitario y la conmemoración de sus raíces.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026 Feriados inamovibles Jueves 1° de enero: Año Nuevo - marca el inicio del calendario anual con descanso garantizado para todos los trabajadores del país

Lunes 16 de febrero: Carnaval - primera jornada del tradicional doblete de celebraciones carnestolendas

Martes 17 de febrero: Carnaval - segunda jornada que completa el fin de semana largo más extenso del verano

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia - conmemoración de carácter histórico y político

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas - homenaje a los combatientes del conflicto del Atlántico Sur

Viernes 3 de abril: Viernes Santo - fecha religiosa central del calendario católico que coincide con Semana Santa

Viernes 1° de mayo: Día del Trabajador - conmemoración internacional de los derechos laborales

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo - celebración del hito independentista de 1810

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano - homenaje al creador de la bandera nacional

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia - fecha patria central que conmemora la declaración de independencia de 1816

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María - festividad religiosa mariana

Viernes 25 de diciembre: Navidad - celebración tradicional de fin de año que naturalmente genera fin de semana largo Feriados trasladables Miércoles 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes - homenaje al héroe de la guerra gaucha en el norte argentino

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín - conmemoración del Libertador de América que naturalmente genera puente

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural - fecha que reemplazó la antigua celebración del Día de la Raza

Viernes 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional - conmemoración de la Batalla de Vuelta de Obligado trasladada desde su fecha original Feriados con fines turísticos Lunes 23 de marzo

Viernes 10 de julio

Lunes 7 de diciembre