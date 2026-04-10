10 de abril de 2026 Inicio
En Vivo

Fin de semana largo confirmado: será feriado el lunes 13 de abril en 2026

Esta jornada de descanso extendido llega en un momento clave del año, permitiendo un respiro necesario.

Por
Existen varios Feriados durante el mes

Existen varios Feriados durante el mes, los cuales están destinados a ciertos trabajadores

  • El asueto es de carácter distrital; en el resto del país es un día laborable normal. Los vecinos de estas zonas contarán con tres días consecutivos de descanso.

  • No habrá atención en dependencias municipales ni oficinas estatales locales. Las sucursales del Banco Provincia en estas localidades también permanecerán cerradas.

  • El feriado del 13 de abril alcanza a Médanos (Villarino) e Iriarte (General Pinto). Ambas comunidades celebran un nuevo aniversario de su fundación oficial.

  • La fecha refuerza la identidad y el sentido de pertenencia de los habitantes.

A medida que se acerca la mitad del mes, una noticia ha generado alivio y entusiasmo entre los trabajadores y estudiantes de diversos sectores: se ha confirmado un fin de semana largo debido al feriado del próximo lunes 13 de abril de 2026. Aunque a nivel nacional el calendario oficial suele ser el eje de los feriados, el próximo lunes 13 cobra especial relevancia debido a diversas conmemoraciones locales.

Las conmemoraciones de abril adquieren particular importancia al coincidir con el mes que presenta la mayor concentración de feriados nacionales.
Te puede interesar:

Uno por uno: estos son todos los partidos de Buenos Aires que tendrán feriado en abril 2026

La fecha coincide con hitos históricos locales que refuerzan la identidad de cada comunidad. Así, al tratarse de un lunes festivo, la posibilidad de realizar una escapada de tres días impulsa el consumo en destinos gastronómicos y rurales, especialmente en los "pueblos turísticos" bonaerenses.

Por qué es feriado el 13 de abril en 2026 y quiénes tendrán fin de semana largo

-calendario feriados almanaque sobre mesa

El próximo lunes 13 de abril se transformará en una jornada de descanso para dos comunidades específicas de la provincia de Buenos Aires. Se trata de las localidades de Médanos, cabecera del partido de Villarino, e Iriarte, perteneciente al partido de General Pinto, que celebrarán sus respectivos aniversarios fundacionales.

Debido a este hito histórico local, se ha dispuesto un feriado que permitirá a sus habitantes disfrutar de un fin de semana largo de tres días, fomentando el encuentro comunitario y la conmemoración de sus raíces.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026

Feriados inamovibles

  • Jueves 1° de enero: Año Nuevo - marca el inicio del calendario anual con descanso garantizado para todos los trabajadores del país
  • Lunes 16 de febrero: Carnaval - primera jornada del tradicional doblete de celebraciones carnestolendas
  • Martes 17 de febrero: Carnaval - segunda jornada que completa el fin de semana largo más extenso del verano
  • Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia - conmemoración de carácter histórico y político
  • Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas - homenaje a los combatientes del conflicto del Atlántico Sur
  • Viernes 3 de abril: Viernes Santo - fecha religiosa central del calendario católico que coincide con Semana Santa
  • Viernes 1° de mayo: Día del Trabajador - conmemoración internacional de los derechos laborales
  • Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo - celebración del hito independentista de 1810
  • Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano - homenaje al creador de la bandera nacional
  • Jueves 9 de julio: Día de la Independencia - fecha patria central que conmemora la declaración de independencia de 1816
  • Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María - festividad religiosa mariana
  • Viernes 25 de diciembre: Navidad - celebración tradicional de fin de año que naturalmente genera fin de semana largo

Feriados trasladables

  • Miércoles 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes - homenaje al héroe de la guerra gaucha en el norte argentino
  • Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín - conmemoración del Libertador de América que naturalmente genera puente
  • Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural - fecha que reemplazó la antigua celebración del Día de la Raza
  • Viernes 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional - conmemoración de la Batalla de Vuelta de Obligado trasladada desde su fecha original

Feriados con fines turísticos

  • Lunes 23 de marzo
  • Viernes 10 de julio
  • Lunes 7 de diciembre
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Confirman que será feriado este jueves 9 de abril pero no para todos

Confirman que será feriado este jueves 9 de abril: a qué se debe y quiénes lo disfrutan

Existen varios Feriados en diversos sitios gracias a aniversarios fundacionales 

Confirmado: estas localidades de Buenos Aires tendrán feriado durante abril 2026

El 2026 comienza con varias jornadas que invitan a hacer una pausa y descansar.

Listado completo: estos son todos los feriados que tendrá la provincia de Buenos Aires en abril 2026

Abril cuenta con varios Feriados para distintos grupos específicos

Este feriado será justo en la mitad de abril 2026 y pocos lo tienen en cuenta: cuál es

Esto afectará principalmente a los empleados del sector público y del Banco Provincia, quienes no trabajarán el miércoles 15 de abril. Quienes se desempeñen en el sector privado deberán esperar la decisión de sus empleadores, ya que podrían adherirse al asueto y otorgarles una jornada libre.

Decretan feriado para el miércoles 15 de abril en 2026: a qué se debe y quiénes lo pueden disfrutar

Es importante señalar que varios de estos asuetos coinciden con sábados, domingos o los feriados nacionales.

Qué localidades de Buenos Aires tendrán feriado en abril 2026

Rating Cero

Occhiato lo dejó sin palabras a Migue Granados.

Nicolás Occhiato le respondió a Migue Granados tras sus críticas: "Que se ponga a laburar"

El reparto de la serie belga Mar de fondo (Knokke Off), que es tendencia en Netflix, está encabezado por jóvenes talentos europeos.
play

Mar de Fondo tiene su nueva temporada en Netflix con más misterios y dramas: de qué se trata

La segunda será Finn Jones como Danny Rand o Iron Fist, un monje budista multimillonario que puede aumentar su fuerza a niveles sobrehumanos y que tuvo su propia serie en Disney Plus.

Jessica Jones se reencontrará con dos héroes de Marvel en Daredevil: Born Again 3

Luciana Salazar.
play

Luciana Salazar explicó por qué nunca salió con una persona pobre: "No tuve la oportunidad"

La serie se convirtió en un éxito de la comedia romántica.

Netflix confirmó la fecha del estreno de la temporada final de Envidiosa, con Griselda Siciliani

Daniela Celis.

"No me gustó...": el tenso cruce de Daniela Celis y Nick Sicario que generó dudas sobre su relación

últimas noticias

Cómo siguen funcionando las líneas de colectivo en Buenos Aires. 

Tras el paro de colectivos, qué líneas no circulan este viernes 10 de abril

Hace 11 minutos
La agenda de los equipos nacionales en la Libertadores.

Para agendar: cuándo vuelven a jugar los equipos argentinos por la Libertadores y la Sudamericana

Hace 13 minutos
La enseñanza de Confucio sobre la felicidad, desde la filosofía oriental. 

El filósofo Confucio acerca de la felicidad: "No se puede comprar, se cultiva desde adentro"

Hace 15 minutos
play

El doloroso recuerdo del profesor de Maitena Rojas: "Era una nena alegre, que se divertía con las amigas"

Hace 24 minutos
Occhiato lo dejó sin palabras a Migue Granados.

Nicolás Occhiato le respondió a Migue Granados tras sus críticas: "Que se ponga a laburar"

Hace 42 minutos