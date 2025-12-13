Será feriado el miércoles 17 de diciembre: a qué se debe y quiénes lo celebran Esta es una fecha clave para esta comunidad bonaerense que cada año detiene su ritmo para festejar sus orígenes. Por + Seguir en







La provincia de Buenos Aires tiene feriados locales además de los nacionales.

Estos días impactan sobre todo en la administración pública y el BAPRO. Las demás actividades pueden decidir si adhieren o no, según reglas particulares.

Saavedra posee un feriado propio por su aniversario fundacional, el cual se realiza todos los 17 de diciembre.

Es una fecha significativa para la comunidad del distrito, en la que se llevarán a cabo varias actividades. El próximo miércoles 17 de diciembre será feriado local en Argentina, pero no por una conmemoración nacional ni por el homenaje a una figura histórica: se trata de un aniversario fundacional. La jornada suele despertar dudas en el resto del país, ya que no figura en el calendario general de Feriados, pero forma parte de la tradición local del distrito.

Durante este día, instituciones públicas, comercios y escuelas ajustan su actividad, mientras que los vecinos participan de actos oficiales, ferias, encuentros culturales y actividades que ponen en valor la identidad del partido. La fecha reafirma la importancia de los Feriados locales como espacios para preservar la memoria y el espíritu de cada comunidad argentina.

Además de los feriados nacionales aplicables a todo el territorio argentino, la provincia de Buenos Aires posee jornadas no laborables específicas para ciertos municipios.

En estas fechas, la suspensión de actividades se aplica principalmente a los empleados de la administración pública y del Banco Provincia. Para el resto de los trabajadores y comercios, la adhesión suele depender de normativas locales o decisiones propias de cada establecimiento.

En este marco, Saavedra cuenta con su propio día especial: el aniversario de su fundación, una fecha que el distrito celebra como feriado local el próximo 17 de diciembre.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2025 Feriados inamovibles 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables El último feriado trasladable fue el del 20 de noviembre, por el Día de la Soberanía Nacional. Feriados con fines turísticos El último feriado con fines turísticos fue el del 21 de junio, por el Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.