Ya se acerca Navidad: ¿es fin de semana largo por feriado en 2025?

¿Hay fin de semana largo por Navidad 2025? Esto dice el calendario oficial. Pixabay

Qué día exacto cae la Navidad 2025 y por qué modifica la expectativa de descanso.

Si habrá —o no— fin de semana largo pese al feriado.

Qué sucede con la Nochebuena y por qué algunos comercios podrían trabajar medio día.

Cómo quedan los últimos feriados del calendario oficial. ¿Hay fin de semana largo por Navidad 2025? Esto dice el calendario oficial: la Navidad es un feriado inamovible en la Argentina y este año cae jueves 25 de diciembre.

Esto significa que no se traslada ni se mueve de fecha, por lo que no conformará un fin de semana largo. Ese día rigen las normas del descanso dominical y, para quienes trabajen, corresponde el pago doble según la legislación vigente.

La fecha forma parte de los feriados establecidos por la ley 27.399, que regula los asuetos nacionales y los fines de semana largos del calendario argentino.

El 24 de diciembre no es feriado ni día no laborable en Argentina. Sin embargo, por tradición y dinámica social, muchas actividades suelen funcionar con horarios reducidos, especialmente por la tarde:

Comercios que cierran antes del anochecer.

Bancos y organismos públicos que atienden hasta el mediodía.

Empresas que permiten jornadas acotadas para facilitar la preparación de la cena familiar.

Lo mismo ocurre cada año con el 31 de diciembre, víspera de Año Nuevo. ¿Cuándo se arma el árbol de Navidad en Argentina? Aunque la Navidad se celebra el 25 de diciembre, la tradición marca que el árbol se arma el 8 de diciembre, durante el feriado inamovible por el Día de la Inmaculada Concepción de María. Esta fecha representa, para muchas familias, el inicio oficial de la temporada navideña y también genera un fin de semana largo, ya que en 2025 cae lunes.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2025 Feriados inamovibles del calendario 2025 Son las fechas que no se trasladan, sin importar el día de la semana en el que caigan. Entre los últimos meses del año, los principales son:

Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.

Jueves 25 de diciembre: Navidad. Feriados trasladables del calendario 2025 Los feriados trasladables pueden moverse según la normativa para fomentar el turismo o mejorar la organización laboral. Algunos ejemplos generales (si querés, te hago la lista completa 2025):

Día del Paso a la Inmortalidad de Manuel Belgrano.

Día del Paso a la Inmortalidad de José de San Martín.

Día de la Soberanía Nacional. Feriados con fines turísticos 2025 Cada año, el Gobierno define feriados puente para potenciar el turismo. Suelen ubicarse los lunes o viernes para crear fines de semana extra largos. Conclusión: ¿habrá fin de semana largo por Navidad 2025? No: como el 25 de diciembre 2025 cae jueves y es un feriado inamovible, la Navidad no genera fin de semana largo. Los días previos y posteriores serán laborables, salvo que alguna empresa o actividad otorgue flexibilidad para celebrar en familia.