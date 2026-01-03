Será feriado el martes 6 de enero: a qué se debe y quiénes lo pueden disfrutar

Enero tiene varios Feriados que muchos no conocían
El martes 6 de enero suele generar consultas cada año, ya que muchas personas dudan si se trata de un feriado, un día no laborable o una jornada común.
En esta oportunidad, el descanso no es general: está vinculado a una conmemoración local en El Dorado, dentro del departamento de Leandro N. Alem.
El día libre alcanza únicamente a los empleados del Banco Provincia que trabajan en esa localidad.
Gracias a esta medida, los beneficiados podrán disfrutar de un día de descanso extra, aunque no se trata de un feriado nacional ni provincial.
El calendario de feriados en enero vuelve a despertar dudas entre trabajadores y estudiantes por una fecha que genera expectativa todos los años. El martes 6 de enero aparece marcado en muchas agendas y no son pocos los que se preguntan si se trata de un feriado, un día no laborable o una jornada habitual.
La confusión se repite porque esta fecha tiene un fuerte componente cultural, y suele estar asociada a celebraciones tradicionales en distintos puntos del país. Sin embargo, su alcance no es igual para todos y depende de cómo esté contemplada dentro del calendario oficial y de los convenios laborales vigentes.
Por qué será feriado el 6 de enero y quiénes lo podrán disfrutar
Quienes desarrollan sus tareas laborales en El Dorado, dentro del departamento de Leandro N. Alem, contarán con un día de descanso adicional el lunes 6 de enero. La medida responde a una conmemoración local que impacta directamente en la actividad de la zona.
En este caso, el beneficio alcanzará específicamente a los trabajadores del Banco Provincia, que tendrán la jornada libre en el marco del aniversario de fundación de la localidad.
Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026
Feriados inamovibles
Jueves 1° de enero: Año Nuevo
Lunes 16 de febrero: Carnaval
Martes 17 de febrero: Carnaval
Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
Viernes 3 de abril: Viernes Santo
Viernes 1° de mayo: Día del Trabajador
Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo
Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano
Jueves 9 de julio: Día de la Independencia
Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María
Viernes 25 de diciembre: Navidad
Feriados trasladables
Lunes 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes (fecha original: 17 de junio)
Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín (permanece sin modificación)
Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (permanece sin modificación)
Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (fecha original: viernes 20 de noviembre)
Feriados con fines turísticos
Lunes 23 de marzo: complementa el feriado del Día de la Memoria
Viernes 10 de julio: complementa el feriado del Día de la Independencia
Lunes 7 de diciembre: complementa el feriado de la Inmaculada Concepción