Será feriado el martes 6 de enero: a qué se debe y quiénes lo pueden disfrutar

El martes 6 de enero suele generar consultas cada año, ya que muchas personas dudan si se trata de un feriado, un día no laborable o una jornada común.

En esta oportunidad, el descanso no es general: está vinculado a una conmemoración local en El Dorado, dentro del departamento de Leandro N. Alem.

El día libre alcanza únicamente a los empleados del Banco Provincia que trabajan en esa localidad.

Gracias a esta medida, los beneficiados podrán disfrutar de un día de descanso extra, aunque no se trata de un feriado nacional ni provincial. El calendario de feriados en enero vuelve a despertar dudas entre trabajadores y estudiantes por una fecha que genera expectativa todos los años. El martes 6 de enero aparece marcado en muchas agendas y no son pocos los que se preguntan si se trata de un feriado, un día no laborable o una jornada habitual.

La confusión se repite porque esta fecha tiene un fuerte componente cultural, y suele estar asociada a celebraciones tradicionales en distintos puntos del país. Sin embargo, su alcance no es igual para todos y depende de cómo esté contemplada dentro del calendario oficial y de los convenios laborales vigentes.

En este caso, el beneficio alcanzará específicamente a los trabajadores del Banco Provincia, que tendrán la jornada libre en el marco del aniversario de fundación de la localidad.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026 Feriados inamovibles Jueves 1° de enero: Año Nuevo

Lunes 16 de febrero: Carnaval

Martes 17 de febrero: Carnaval

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Viernes 3 de abril: Viernes Santo

Viernes 1° de mayo: Día del Trabajador

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Viernes 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables Lunes 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes (fecha original: 17 de junio)

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín (permanece sin modificación)

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (permanece sin modificación)

Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (fecha original: viernes 20 de noviembre) Feriados con fines turísticos Lunes 23 de marzo: complementa el feriado del Día de la Memoria

Viernes 10 de julio: complementa el feriado del Día de la Independencia

Lunes 7 de diciembre: complementa el feriado de la Inmaculada Concepción