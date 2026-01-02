2 de enero de 2026 Inicio
Será feriado el 7 de enero en 2026: a qué se debe y quiénes lo pueden disfrutar

Una decisión poco difundida suma una fecha distinta al calendario y reactivas dudas habituales sobre feriados.

Por
A pocos días de haber terminado el 2025

A pocos días de haber terminado el 2025, el calendario vuelve a generar sorpresa con una fecha que no figura entre los feriados nacionales tradicionales. 

A pocos días de haber terminado el 2025, el calendario 2026 vuelve a generar sorpresa con una fecha que no figura entre los feriados nacionales tradicionales. En ese contexto, los días no laborables de alcance limitado suelen pasar desapercibidos, aunque modifican la rutina de quienes están alcanzados por la medida.

El lunes 23 de marzo, el viernes 10 de julio y el lunes 7 de diciembre se incorporan como días no laborables adicionales.
Este tipo de disposiciones se define a nivel local o institucional y no impacta de manera uniforme en todo el país. Por eso, cada anuncio abre interrogantes sobre a quiénes les corresponde el día libre y bajo qué condiciones se aplica. Una decisión poco difundida suma una fecha distinta al calendario y reactivas dudas habituales sobre feriados.

Por qué es feriado el 7 de enero y quiénes lo pueden aprovechar en 2026

El miércoles 7 de enero fue establecido como feriado para un grupo específico de trabajadores, según una resolución difundida por el gobierno bonaerense. La medida no tiene alcance nacional y responde a una decisión puntual vinculada a una entidad y una localidad determinada.

En concreto, el feriado alcanza a los empleados del Banco Provincia y la administración pública que desempeñan tareas en la localidad de Tres Picos, en el partido bonaerense de Tornquist. Se trata de una jornada no laborable que permite un descanso adicional en la primera semana del año, sin alterar el calendario general del resto del país.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2025

Feriados inamovibles

  • Jueves 1 de enero: Año Nuevo
  • Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval
  • Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
  • Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
  • Viernes 17 de abril: Viernes Santo
  • Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador
  • Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo
  • Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano
  • Jueves 9 de julio: Día de la Independencia
  • Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María
  • Viernes 25 se diciembre: Navidad

Feriados trasladables

  • Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes
  • Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín
  • Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
  • Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

Feriados con fines turísticos

  • Lunes 23 de marzo: día no laborable con fines turísticos.
  • Viernes 10 de julio: día no laborable con fines turísticos.
  • Lunes 7 de diciembre: día no laborable con fines turísticos.
Vale recordar que los feriados inamovibles son asuetos nacionales que no pueden trasladarse de fecha, sin importar en qué día de la semana caigan.

Respecto de los feriados trasladables, si bien la ley permite que se corran de día para generar fines de semana largos y fomentar el turismo, el Gobierno aún no definió qué sucederá con ellos.

En tanto, los días no laborables son fechas que queda a discreción del empleador si los trabajadores deben asistir a su puesto de trabajo.

