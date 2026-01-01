1 de enero de 2026 Inicio
Qué fines de semana largo se generan por los feriados y los día no laborables en 2026

Tres días no laborables con fines turísticos generarán fines de semana extralargos de cuatro días. El calendario combina estratégicamente feriados nacionales con puentes adicionales durante todo el año.

El lunes 23 de marzo

El lunes 23 de marzo, el viernes 10 de julio y el lunes 7 de diciembre se incorporan como días no laborables adicionales.

  • El Gobierno confirmó tres días no laborables con fines turísticos en 2026 que permitirán armar fines de semana extralargos de cuatro días en marzo, julio y diciembre.
  • La medida fue oficializada mediante la Resolución 164/2025 y busca potenciar el turismo interno y facilitar la planificación de escapadas y actividades familiares.
  • El calendario combina feriados inamovibles, trasladables y puentes turísticos, generando múltiples descansos extendidos a lo largo del año.
  • Carnaval, Semana Santa, Independencia, Inmaculada y Navidad aparecen como los períodos más favorables para organizar viajes y pausas laborales prolongadas.

El calendario laboral de 2026 presenta una configuración favorable para tomarse un descanso extendido gracias a la combinación estratégica de feriados nacionales y días no laborables con fines turísticos. El Gobierno nacional oficializó mediante la Resolución 164/2025, publicada en el Boletín Oficial, la incorporación de tres fechas adicionales específicamente diseñadas para generar fines de semana extralargos de cuatro días consecutivos, despertando expectativa entre trabajadores y familias que comienzan a planificar escapadas y actividades para el próximo año.

La normativa vigente y las fechas inamovibles permiten anticipar cómo se distribuirán los feriados.
Feriados confirmados: cuales son los fines de semana largo y los días no laborables que tendrá el 2026

Con esta normativa se busca promover el turismo interno y facilitar la organización de actividades comerciales y familiares durante períodos clave del calendario. Conocer con anticipación la estructura completa de descansos permite coordinar reservas, viajes y eventos aprovechando las ventanas de tiempo libre que se distribuirán estratégicamente a lo largo de los doce meses del 2026. Las fechas seleccionadas como días no laborables fueron pensadas para complementar feriados nacionales existentes, aumentando así las oportunidades de descanso

Cómo quedaron los fines de semana largo en 2026 con feriados y días no laborables

El jefe de Gabinete Manuel Adorni estableció mediante resolución oficial que el lunes 23 de marzo, el viernes 10 de julio y el lunes 7 de diciembre se incorporen como días no laborables adicionales al calendario 2026. Esta disposición, que comenzó a regir desde el día posterior a su publicación, se suma a los feriados ya previstos en el artículo 7° de la Ley N° 27.399, normativa que regula los días festivos nacionales.

  • Fin de semana largo de Carnaval (14 al 17 de febrero): El año iniciará con uno de los períodos de descanso más extensos, aprovechando los dos feriados del lunes 16 y martes 17 de febrero que son inamovibles por los carnavales. De esta forma se podrá disfrutar de un descanso extendido que va del sábado 14 hasta el martes 17.
  • Fin de semana extralargo de Memoria (22 al 24 de marzo): La incorporación del lunes 23 de marzo como día no laborable con fines turísticos generará un descanso extendido en torno al feriado inamovible del martes 24 de marzo, Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
  • Fin de semana de Semana Santa y Malvinas (2 al 5 de abril): Abril presentará una coincidencia especial donde el Jueves Santo (día no laborable) confluirá con el feriado inamovible del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas el jueves 2, seguido inmediatamente por el Viernes Santo el 3 de abril.
  • Fin de semana del Trabajador (1 al 3 de mayo): El viernes 1° de mayo, Día del Trabajador, caerá naturalmente generando un fin de semana largo de tres días sin requerir traslados .
  • Fin de semana de la Revolución de Mayo (23 al 25 de mayo): El lunes 25 de mayo, feriado inamovible por el Día de la Revolución de Mayo, configurará un fin de semana extendido de tres días.
  • Fin de semana de Güemes (13 al 15 de junio): El feriado trasladable por el Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes (originalmente el 17 de junio) se ubicará el lunes 15, generando un fin de semana largo de tres días.
  • Fin de semana extralargo de la Independencia (9 al 12 de julio): La incorporación del viernes 10 de julio como día no laborable con fines turísticos se sumará al feriado inamovible del jueves 9 de julio, Día de la Independencia, creando cuatro días consecutivos de descanso.
  • Fin de semana de San Martín (15 al 17 de agosto): El Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín, considerado feriado trasladable que este año permanecería sin modificaciones el lunes 17 de agosto, generará naturalmente un fin de semana largo de tres días. Esta fecha honra al Libertador de América durante el invierno.
  • Fin de semana de la Diversidad Cultural (11 al 12 de octubre): El Día del Respeto a la Diversidad Cultural, feriado trasladable que permanecería sin modificaciones el lunes 12 de octubre, configurará un fin de semana extendido de tres días.
  • Fin de semana de la Soberanía Nacional (21 al 23 de noviembre): El feriado originalmente correspondiente al viernes 20 de noviembre será trasladado al lunes 23, generando un fin de semana largo de tres días.
  • Fin de semana extralargo de la Inmaculada (5 al 8 de diciembre): La incorporación del lunes 7 de diciembre como día no laborable con fines turísticos precederá al feriado inamovible del martes 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción de María. Este será el último fin de semana extralargo del año, configurando cuatro días consecutivos durante el período previo a las festividades navideñas y el apogeo del verano.
  • Navidad (25 al 27 de diciembre): El viernes 25 de diciembre, feriado inamovible de Navidad, generará un fin de semana largo de tres días que marca el cierre del calendario laboral anual, permitiendo celebraciones familiares extendidas antes del receso de Año Nuevo.
Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026

Feriados inamovibles

  • Jueves 1° de enero: Año Nuevo
  • Lunes 16 de febrero: Carnaval
  • Martes 17 de febrero: Carnaval
  • Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
  • Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
  • Viernes 3 de abril: Viernes Santo
  • Viernes 1° de mayo: Día del Trabajador
  • Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo
  • Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano
  • Jueves 9 de julio: Día de la Independencia
  • Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María
  • Viernes 25 de diciembre: Navidad

Feriados trasladables

  • Lunes 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes (fecha original: 17 de junio)
  • Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín (permanece sin modificación)
  • Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (permanece sin modificación)
  • Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (fecha original: viernes 20 de noviembre)

Feriados con fines turísticos

  • Lunes 23 de marzo: complementa el feriado del Día de la Memoria
  • Viernes 10 de julio: complementa el feriado del Día de la Independencia
  • Lunes 7 de diciembre: complementa el feriado de la Inmaculada Concepción
