- El Gobierno confirmó tres días no laborables con fines turísticos en 2026 que permitirán armar fines de semana extralargos de cuatro días en marzo, julio y diciembre.
- La medida fue oficializada mediante la Resolución 164/2025 y busca potenciar el turismo interno y facilitar la planificación de escapadas y actividades familiares.
- El calendario combina feriados inamovibles, trasladables y puentes turísticos, generando múltiples descansos extendidos a lo largo del año.
- Carnaval, Semana Santa, Independencia, Inmaculada y Navidad aparecen como los períodos más favorables para organizar viajes y pausas laborales prolongadas.
El calendario laboral de 2026 presenta una configuración favorable para tomarse un descanso extendido gracias a la combinación estratégica de feriados nacionales y días no laborables con fines turísticos. El Gobierno nacional oficializó mediante la Resolución 164/2025, publicada en el Boletín Oficial, la incorporación de tres fechas adicionales específicamente diseñadas para generar fines de semana extralargos de cuatro días consecutivos, despertando expectativa entre trabajadores y familias que comienzan a planificar escapadas y actividades para el próximo año.