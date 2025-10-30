Será feriado el lunes 3 de noviembre y generará un fin de semana largo en 2025: a qué se debe

El lunes 3 de noviembre de 2025 se establecerá como día no laborable en jurisdicciones específicas de Argentina que conmemorarán fechas importantes en sus respectivas historias institucionales. Este asueto configurará el primer fin de semana extendido del me s, beneficiando principalmente a trabajadores del partido de Tornquist en la Provincia de Buenos Aires y a toda la población de la provincia de Chubut, quienes disfrutarán de tres días consecutivos de descanso durante la primavera.

La implementación de asuetos locales y provinciales constituye una práctica extendida en el sistema administrativo de nuestro país, donde cada jurisdicción ejerce su facultad para establecer días especiales vinculados a celebraciones fundacionales o patronales de relevancia histórica. Estas conmemoraciones permiten que las comunidades fortalezcan su identidad territorial mediante la participación en actividades cívicas, culturales y recreativas que honran los orígenes y tradiciones de cada región.

El timing de este descanso resulta particularmente favorable al ocurrir durante la temporada primaveral, ofreciendo condiciones climáticas ideales para escapadas turísticas o simplemente para disfrutar de tiempo libre en compañía familiar. La medida afectará principalmente al sector público en las jurisdicciones mencionadas, mientras que el ámbito privado mantendrá la prerrogativa de adherirse voluntariamente según sus consideraciones operativas y comerciales específicas.

Por qué es feriado el lunes 3 de noviembre en 2025 y quiénes tendrán fin de semana largo

El asueto del lunes 3 de noviembre responde a conmemoraciones diferenciadas en dos jurisdicciones argentinas que comparten esta fecha para sus celebraciones oficiales. Por un lado, el partido de Tornquist en la Provincia de Buenos Aires conmemorará su aniversario fundacional, un hito histórico que marcó el establecimiento institucional de esta comunidad bonaerense. Por otro lado, toda la provincia de Chubut celebrará festividades patronales o fundacionales que justifican la implementación del asueto a nivel provincial completo.

PARQUE PROVINCIAL TORNQUIST PARQUE PROVINCIAL TORNQUIST- FACEBOOK

La configuración de este fin de semana largo abarcará desde el sábado 1 hasta el lunes 3 de noviembre, generando un período de descanso de tres días consecutivos. Esto favorecerá especialmente el desarrollo de actividades turísticas y recreativas, permitiendo que se puedan realizar viajes cortos, participar de eventos comunitarios o simplemente disfrutar de tiempo libre extendido durante una época del año caracterizada por condiciones climáticas agradables.

El alcance del día no laborable seguirá el esquema tradicional para asuetos jurisdiccionales en Argentina. Los empleados de la administración pública municipal, provincial y las sucursales del Banco Provincia en las áreas afectadas tendrán derecho obligatorio al descanso, garantizando la suspensión completa de actividades gubernamentales y bancarias oficiales durante la jornada conmemorativa. Esta medida permite que el personal del sector público participe plenamente de las ceremonias, actos protocolares y eventos culturales programados para la ocasión.

Humedal Trelew El Chubut

Para el sector empresarial privado, la adhesión al asueto permanecerá como una decisión optativa de cada empleador. Comercios, industrias, servicios y establecimientos privados ubicados en estos lugares podrán evaluar individualmente la conveniencia de suspender sus operaciones.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2025

Feriados inamovibles

1° de enero: Año Nuevo

3 y 4 de marzo: Carnaval

24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

18 de abril: Viernes Santo

1° de mayo: Día del Trabajador

25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

20 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Manuel Belgrano

9 de julio: Día de la Independencia

8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María

25 de diciembre: Navidad

Feriados trasladables

16 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Don Martín Miguel de Güemes

17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín

10 de octubre: Día de la Diversidad Cultural (trasladado desde el 12 de octubre)

24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (fecha original: 20 de noviembre)

Feriados con fines turísticos