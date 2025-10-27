27 de octubre de 2025 Inicio
Confirmado: el primer feriado de noviembre 2025 será fin de semana largo

Las agencias de viajes, hoteles y emprendimientos gastronómicos ven en este tipo de fines de semana una posibilidad de impulso económico clave.

En el mes de noviembre habrá varios Feriados

En el mes de noviembre habrá varios Feriados, pero sólo uno a nivel nacional

  • El lunes 3 de noviembre será un nuevo feriado que permitirá a muchos trabajadores disfrutar de un fin de semana largo de tres días.
  • Este descanso llega al inicio de las temperaturas más cálidas y representa la primera pausa extendida del mes.
  • No será un feriado nacional, sino un asueto local que aplicará en determinados municipios de la provincia de Buenos Aires.
  • Las localidades que tendrán jornada libre son Tornquist (Buenos Aires) y toda la provincia de Chubut.
Se espera con muchas ansias esta fecha para poder organizar viajes y reuniones
Día no laborable y feriado: cómo se compone el fin de semana largo de noviembre en 2025

Noviembre arrancará con buenas noticias para quienes esperan un respiro en la rutina: el primer feriado del mes se transformará en un nuevo fin de semana largo. La confirmación de estos feriados entusiasman a todos porque prometen ofrecer una oportunidad ideal para escapadas cortas, descanso o simplemente disfrutar de unos días libres antes del cierre del año.

El anuncio generó expectativa en distintos sectores, especialmente en los destinos más visitados del país, que ya comienzan a preparar ofertas y promociones para atraer visitantes. Además, este feriado de noviembre se enmarca dentro de un calendario 2025 con varias fechas estratégicamente distribuidas, que buscan fomentar el turismo interno y mejorar el equilibrio entre trabajo y descanso.

Por qué es feriado el lunes 3 de noviembre en 2025 y quiénes tendrán fin de semana largo

feriado
Se extiende el fin de semana largo: habrá feriado el miércoles 5 de marzo en 2025.

Se extiende el fin de semana largo: habrá feriado el miércoles 5 de marzo en 2025.

Miles de empleados tendrán la posibilidad de aprovechar un nuevo feriado el próximo lunes 3 de noviembre, lo que generará un fin de semana largo de tres días justo al comienzo de las temperaturas más cálidas del año. Este será el primer descanso extendido del mes de noviembre, ideal para quienes buscan una pausa en medio de la rutina.

Sin embargo, no se trata de un feriado nacional, sino de un asueto que aplicará únicamente en algunos de los municipios más destacados de la provincia de Buenos Aires, donde los vecinos podrán disfrutar de una jornada libre adicional.

En esta oportunidad, el lunes 3 de noviembre será feriado en las siguientes localidades: Tornquist, dentro de la provincia de Buenos Aires, y toda la provincia de Chubut, que también contará con su propio fin de semana largo de tres días.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2025

Feriados inamovibles

  • 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.
  • 25 de diciembre: Navidad.

Feriados trasladables

  • 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (20/11)

Feriados con fines turísticos

  • 21 de noviembre
