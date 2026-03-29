29 de marzo de 2026 Inicio
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Confirmaron un nuevo feriado "sorpresa" después de Semana Santa en abril 2026: ¿a quiénes alcanza?

Esta medida, que busca fomentar el reconocimiento de identidades locales y aniversarios fundacionales, ha generado un inmediato interés.

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Existen varios Feriados que

Existen varios Feriados que, al no ser nacionales, pasan desapercibidos

  • El nuevo feriado "sorpresa" caerá el próximo jueves 9 de abril de 2026. El asueto no es nacional, sino que rige para partidos seleccionados de la provincia de Buenos Aires.

  • Todos los empleados municipales y organismos públicos locales no tendrán actividad laboral ese día. Al ser asueto administrativo, las sucursales del Banco Provincia en dichos distritos suelen permanecer cerradas.

  • Se conmemoran los aniversarios fundacionales de diversas localidades bonaerenses. Esteban Echeverría y Coronel Dorrego son los dos municipios principales que adhieren a la medida.

  • Para los comercios y empresas privadas, la adhesión es optativa y depende de cada dueño o firma. Se esperan ferias y actos protocolares para celebrar la historia de cada municipio.

El calendario de Feriados de este abril de 2026 ha vuelto a ser noticia tras la confirmación de una jornada de descanso "sorpresa" que se acoplará al esquema tradicional de asuetos nacionales. Lo que distingue a este nuevo anuncio es su alcance segmentado, ya que no se trata de un feriado nacional inamovible, sino de una serie de disposiciones particulares.

El asueto del jueves 9 de abril responde a conmemoraciones de aniversarios fundacionales en dos partidos bonaerenses.
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Luego de que la Semana Santa marcara el ritmo del turismo a principios de mes, diversas administraciones municipales y organismos públicos han ratificado fechas conmemorativas que transformarán días hábiles en jornadas no laborables para sectores específicos de la población.

Cuál es el feriado que habrá después de Semana Santa

-calendario almanaque feriados

Al calendario de abril se le añade un respiro inesperado el próximo jueves 9 de ese mes. En el año 2026, esta jornada ha sido declarada como día no laborable en sectores puntuales de la provincia de Buenos Aires, motivada por las celebraciones de los aniversarios de fundación de distintas ciudades.

Entre las comunas que se suman a este asueto se destacan los partidos de Esteban Echeverría y Coronel Dorrego. La medida exime de sus tareas habituales a los trabajadores municipales y del ámbito público de estos distritos, dejando a criterio de cada empleador privado si el personal de comercio o industria se suma al descanso.

Para los vecinos, este feriado local representa una chance ideal para redescubrir sus calles, participar de los eventos culturales programados o simplemente cortar la semana con un descanso extra en casa.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026

Feriados inamovibles

  • Jueves 1° de enero: Año Nuevo - marca el inicio del calendario anual con descanso garantizado para todos los trabajadores del país
  • Lunes 16 de febrero: Carnaval - primera jornada del tradicional doblete de celebraciones carnestolendas
  • Martes 17 de febrero: Carnaval - segunda jornada que completa el fin de semana largo más extenso del verano
  • Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia - conmemoración de carácter histórico y político
  • Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas - homenaje a los combatientes del conflicto del Atlántico Sur
  • Viernes 3 de abril: Viernes Santo - fecha religiosa central del calendario católico que coincide con Semana Santa
  • Viernes 1° de mayo: Día del Trabajador - conmemoración internacional de los derechos laborales
  • Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo - celebración del hito independentista de 1810
  • Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano - homenaje al creador de la bandera nacional
  • Jueves 9 de julio: Día de la Independencia - fecha patria central que conmemora la declaración de independencia de 1816
  • Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María - festividad religiosa mariana
  • Viernes 25 de diciembre: Navidad - celebración tradicional de fin de año que naturalmente genera fin de semana largo

Feriados trasladables

  • Miércoles 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes - homenaje al héroe de la guerra gaucha en el norte argentino
  • Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín - conmemoración del Libertador de América que naturalmente genera puente
  • Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural - fecha que reemplazó la antigua celebración del Día de la Raza
  • Viernes 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional - conmemoración de la Batalla de Vuelta de Obligado trasladada desde su fecha original

Feriados con fines turísticos

  • Lunes 23 de marzo
  • Viernes 10 de julio
  • Lunes 7 de diciembre
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