La escapada de Buenos Aires a un destino con paisajes ribereños para cortar la rutina en Semana Santa 2026

En la margen del río Paraná se encuentra San Javier, un pueblo poco conocido que cada vez gana más terreno entre los turistas que buscan descanso absoluto.

Lejos del ritmo acelerado de los grandes centros urbanos, cada vez más viajeros optan por destinos que permitan una desconexión real sin necesidad de recorrer largas distancias, y en ese mapa aparece San Javier como una opción sólida, que combina paisaje y una identidad del litoral bien marcada. Rodeado por los humedales del Paraná y con una fuerte impronta cultural, este pequeño pueblo se posiciona como una escapada distinta para quienes buscan naturaleza y tranquilidad.

El atractivo principal de la localidad de San Javier radica en su entorno natural , donde el río y la biodiversidad configuran un escenario propicio para actividades al aire libre, pero también en su historia, que conserva huellas de las misiones jesuíticas y de un pasado que incluso tuvo su lugar en los inicios del cine argentino. En ese equilibrio entre lo natural y lo cultural, San Javier construye una propuesta que escapa a los circuitos más tradicionales.

San Javier se encuentra en el noreste de la provincia de Santa Fe , sobre la margen este y a orillas del río que lleva su mismo nombre, dentro de una región caracterizada por la planicie aluvial del Paraná , reconocida por su riqueza ecológica y sus paisajes típicos del litoral.

La localidad está ubicada a unos 150 kilómetros de la ciudad de Santa Fe , lo que representa cerca de dos horas de viaje en auto, mientras que desde la Ciudad de Buenos Aires la distancia asciende a aproximadamente 620 kilómetros, con un tiempo estimado de siete horas combinando autopistas y rutas provinciales.

La propuesta turística de San Javier está fuertemente ligada a su entorno natural, ya que los humedales del Paraná y el curso del río permiten desarrollar actividades como paseos en lancha , pesca deportiva, caminatas guiadas y observación de aves, en una de las zonas con mayor biodiversidad del país.

Al mismo tiempo, el destino invita a recorrer su historia a través de antiguas capillas, museos y construcciones coloniales que reflejan la influencia de las misiones jesuíticas y franciscanas, además de su particular vínculo con el cine, ya que en 1917 fue escenario de la filmación de El último malón, un hito que todavía forma parte de su identidad cultural.

San Javier - Santa Fe (3) Santa Fe Turismo

La experiencia se completa con una gastronomía regional centrada en los productos del río, donde platos como empanadas de pescado, milanesas de boga o preparaciones a la parrilla aparecen como protagonistas en bodegones y restaurantes familiares, en un ambiente distendido que acompaña el ritmo del lugar.

Cómo llegar a San Javier

Para acceder a San Javier desde la ciudad de Santa Fe, el camino más directo es tomar la Ruta Provincial 1 hacia el norte, un trayecto completamente asfaltado que bordea el río y atraviesa distintas localidades del corredor costero.

En el caso de quienes parten desde la Ciudad de Buenos Aires, la opción más habitual es utilizar la autopista Rosario–Santa Fe y luego empalmar con la misma Ruta Provincial 1, mientras que también existen servicios de colectivos de larga distancia que llegan a la zona, aunque con menor frecuencia, lo que refuerza la conveniencia de viajar en vehículo propio para mayor comodidad.